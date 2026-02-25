وزير التربية للمعلمين في يومهم: أنتم أساس النهضة وصنّاع الأجيال

وطنا اليوم:وجه وزير التربية والتعليم، عزمي محافظة، رسالة إلى المعلمين بمناسبة “يوم المعلم العربي” الذي يصادف 25 شباط من كل عام.

وقال محافظة، إن المعلمين هم الركيزة الأساسية للعملية التعليمية وعليهم تقوم نهضة الأمم وتبنى المجتمعات وبعلمهم تتشكل ملامح الوعي، وفي صفوفهم تغرس القيم وبعطائهم تتجسد معاني الانتماء والولاء للوطن وقيادته الهاشمية الحكيمة.

وأضاف: “يسرني أن أتوجه إليكم باسمي وباسم الأسرة التربوية، بأصدق مشاعر الاعتزاز والتقدير لما تبذلونه من جهود مخلصة وعطاء متواصل في أداء رسالتكم التربوية السامية وخدمة أبنائنا الطلبة، والإسهام في بناء الإنسان الأردني القادر على صناعة مستقبله بثقة وكفاءة”.

وأكد محافظة، الوزارة تؤمن إيمانا راسخا بأن الاستثمار الحقيقي يبدأ من المعلم، وأن جودة التعليم لا تنفصل عن مكانته المهنية واستقراره ودعمه.

وأوضح أنه وانطلاقا من هذا الإيمان، حرصت الحكومة الأردنية على اتخاذ حزمة من الإجراءات الداعمة للمعلم، شملت توفير تسهيلات إسكانية من خلال تخصيص قطع أراض بأسعار مدعومة، وتسريع صرف جميع السلف الطارئة وزيادة نسب المنح والمكرمات لأبناء المعلمين في مؤسسات التعليم العالي، إضافة لمضاعفة أعداد الحجاج المخصصة لبعثة المعلمين، والتوسع في برامج التدريب والتطوير المهني، وتحسين البيئة المدرسية والبنى التحتية، بما يسهم في تمكينكم من أداء رسالتهم على أكمل وجه.

وأشار إلى “أننا ننظر إلى هذه الخطوات باعتبارها جزءا من مسار مستمر لتعزيز مكانة المعلم، إيمانا بدوره المحوري في بناء الأجيال وصياغة مستقبل الوطن”.

وقال محافظة إنه وفي هذا اليوم نجدد فخرنا واعتزازنا بكم ليستمر العمل بروح الشراكة والتكامل من أجل الارتقاء بالتعليم في أردننا الغالي.