بعد ميسي.. نجم عالمي جديد يقترب من الدوري الأمريكي

ساعتين ago
وطنا اليوم:دخل نادي أورلاندو سيتي الأمريكي، في مفاوضات مع أحد نجوم الكرة العالميين، للانضمام إلى صفوف الفريق، بعد أن أصبح الدوري الأمريكي مقصدًا للنجوم عقب توقيع إنتر ميامي مع الأسطورة ليونيل ميسي.
وانطلق موسم الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) يوم السبت الماضي، وفترة الانتقالات الصيفية مفتوحة حتى أواخر مارس، قبل أن تُفتح مجدداً في منتصف الموسم.
وفشل أورلاندو سيتي في التأهل إلى الأدوار الإقصائية للدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) في الموسم الماضي، لكنه يمتلك تاريخاً حافلاً بالتعاقدات مع نجوم كبار، من بينهم كاكا، الفائز بالكرة الذهبية.
وكشفت صحيفة “ذا أتليتك” أن المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان، نجم اتلتيكو مدريد الفائز بكأس العالم 2018، يجري مفاوضات للانضمام إلى نادي أورلاندو سيتي الأمريكي لكرة القدم.
يلعب غريزمان حاليًّا مع أتلتيكو مدريد، حيث يُعدّ الهداف التاريخي للنادي الإسباني، كما سجّل 44 هدفًا خلال مسيرته الكروية الحافلة مع منتخب بلاده.
وتدور شائعات منذ سنوات حول انتقال اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا إلى الولايات المتحدة، إذ يُعرف عنه إعجابه بالدوريات الأمريكية الأخرى مثل دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA) ودوري كرة القدم الأمريكية للمحترفين (NFL).
وسيمثل انتقال غريزمان إضافة قوية لدوري كرة القدم الأمريكي سريع النمو.
وأكد المصدر، الذي تحدث لصحيفة “ذا أتليتك”، أن أورلاندو يمتلك “حقوق اكتشاف” غريزمان، وهي آلية في الدوري الأمريكي لكرة القدم تمنح إحدى الفرق أولوية التفاوض على انتقال اللاعب.
ورغم أن غريزمان لا يشارك بصفة أساسية مع أتلتيكو مدريد هذا الموسم، فإنه سجل بالفعل 12 هدفاً في 35 مباراة هذا الموسم.


