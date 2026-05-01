ارتفاع الإشغال الفندقي في العقبة إلى 76% خلال عطلة عيد العمال

وطنا اليوم:أوضح مفوض شؤون السياحة والشباب في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ثابت النابلسي، أن متوسط نسب الإشغال الفندقي في مدينة العقبة بلغ 76% خلال عطلة عيد العمال 2026، في مؤشر على تنامي الحركة السياحية في المدينة.

وأشار النابلسي إلى أن معدل الإشغال خلال الفترة الممتدة من 29 نيسان ولغاية 2 أيار 2026 بلغ 76%، توزعت على مختلف التصنيفات الفندقية، حيث سجلت فنادق الخمس نجوم نسبة 76%، وفنادق الأربع نجوم 77%، فيما بلغت في فنادق الثلاث نجوم 75%.

وبيّن أن أعلى نسب الإشغال سُجلت خلال عطلة نهاية الأسبوع، إذ بلغت 94% الخميس، وارتفعت إلى 96% الجمعة، في حين سجلت 54% الأربعاء و60% السبت، في مؤشر على الإقبال الكبير من الزوار والسياح لقضاء عطلة عيد العمال في العقبة.

بلغ عدد المشاركين في برنامج “أردننا جنة”، الخميس، قرابة 13 ألف مشارك ومشاركة، توزعوا على 60 مساراً سياحياً، عبر 280 حافلة ودليلا سياحيا، تزامنا مع عطلة عيد العمال ونهاية الأسبوع.

وقال الناطق باسم وزارة السياحة ومدير البرنامج أحمد الرفاعي، إنّ 80% من مسارات البرنامج تم إشغالها بالكامل، مشيراً إلى أن المسارات تغطي مختلف مناطق المملكة.

وأضاف الرفاعي، أن محافظات الشمال ومنطقة المثلث الذهبي، التي تشمل البترا ووادي رم والعقبة، شهدت طلباً متزايداً، إلى جانب إقبال لافت على الوجهات الجديدة مثل عراق الأمير وأم الرصاص.

وبيّن أن باقي المشاركين توزّعوا على عدد من الوجهات السياحية، لا سيما مأدبا وجرش، مما يعكس تنوع المنتج السياحي في المملكة.