جامعة فيلادلفيا تعلن عن حاجتها لتعيين مشرف مختبر

4 ساعات ago
جامعة فيلادلفيا تعلن عن حاجتها لتعيين مشرف مختبر

وطنا اليوم:تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين:
مشرف مختبر / قسم الإرشاد النفسي.
وفقاً للشروط الآتية:
أن يكون أردني الجنسية.
أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في الإرشاد النفسي.
خبرة لا تقل عن سنتين في الإرشاد النفسي في المدارس.
أن يكون لديه خبرة في استخدام أنظمة الحاسوب.
الوثائق المطلوبة
السيرة الذاتية.
صورة عن المؤهل العلمي.
صورة شخصية.
صورة عن بطاقة الأحوال المدنية ودفتر العائلة.
صورة عن شهادة الخبرة.
على من تتوفر فيه الشروط المذكورة أعلاه تقديم الطلب إلكترونياً على موقع جامعة فيلادلفيا /وظائف إدارية.
https://alumni.philadelphia.edu.jo/Job_app
علما أن آخر موعد لتقديم الطلبات، نهاية دوام يوم الأحد الموافق 1/3/2026..


