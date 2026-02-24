بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

خفر السواحل الأمريكي يحقق في وجود صليب معقوف في مركز تجنيد

4 ساعات ago
خفر السواحل الأمريكي يحقق في وجود صليب معقوف في مركز تجنيد

وطنا اليوم:أثار رسم لصليب معقوف بمركز تدريب تابع لخفر السواحل الأميركي في نيوجيرسي، حالة من القلق، ودفع السلطات لإجراء تحقيقات في الأمر.
وأزيل الرسم الذي ظهر في مركز التدريب الأساسي للمجندين، وأحيلت القضية لمزيد من التحقيق، حسبما أفاد خفر السواحل الأميركي الذي دان بشدة عرض “رموز الكراهية”.
وقال متحدث باسم خفر السواحل في بيان: “بعد اكتشاف رمز كراهية مرسوم على جدار حمام في مبنى بمركز تدريب كيب ماي، أحال خفر السواحل الأمر فورا إلى دائرة التحقيقات التابعة له للتحقيق فيه، وذلك تماشيا مع سياسة خفر السواحل المتبعة منذ زمن طويل. وقد أزيل رمز الكراهية هذا على الفور”.
وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” أن أحد مدربي خفر السواحل اكتشف رسم الرمز مساء الخميس على جدار حمام الرجال، في مركز تدريب كيب ماي جنوبي نيوجيرسي.
وأفاد خفر السواحل أن قائد خفر السواحل كيفن لونداي، توجه إلى مركز تدريب المجندين وتحدث إلى نحو 900 مجند وعضو من الطاقم لمناقشة الحادث.
وقال بيان نشره خفر السواحل: “أي شخص يتبنى أو يروج للكراهية أو الفكر المتطرف، فليغادر. ارحل. مكانك ليس في خفر السواحل الأميركي، ونحن نرفضك”.
وفي نوفمبر الماضي، ذكرت “واشنطن بوست” أن خفر السواحل عدل صياغة “دليل التحرش في مكان العمل”، ليعيد تصنيف الصليب المعقوف على أنه “قد يثير الانقسام”، بدلا من تصنيفه رمزا للكراهية.
وقال لونداي حينها إن “الادعاءات بأن خفر السواحل الأميركي لن يصنف الصليب المعقوف أو حبل المشنقة أو غيرها من الرموز المتطرفة كرموز محظورة، ادعاءات كاذبة تماما”


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:18

العراق: جسر الطوبجي ببغداد آمن من التلوث الإشعاعي

14:10

واشنطن وتل أبيب: الضفة مقابل غزة

14:08

وزير الأوقاف: فتح عيادات في باحات المسجد الأقصى لخدمة المصلين

13:01

الخلايلة: 12 ألف كوبون تسوق و40 ألف طرد تمويني ضمن خطة صندوق الزكاة

12:56

صحيفة: القدرات الأميركية تكفي لشن ضربات مكثفة على إيران لـ5 أيام فقط

12:45

فرنسا تقيّد تواصل السفير الأمريكي مع حكومتها بعد تخلفه عن استدعاء رسمي

12:41

اقتصاديات رمضان.. الأرقام والضمائر

12:33

اتفاقية لتوفير الزيت التونسي للمتقاعدين العسكريين بأسعار تفضيلية

12:29

Orange Money ترعى منتدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمدفوعات الرقمية

12:03

بعد ميسي.. نجم عالمي جديد يقترب من الدوري الأمريكي

11:49

الخيرية الهاشمية توزع طروداً غذائية على اللاجئين الفلسطينيين

11:42

بنك الإسكان وتكية أم علي يوسّعان شراكتهما الاستراتيجية لعام 2026 ضمن برنامج “إمكان الإسكان”

وفيات
وفيات الثلاثاء 24-2-2026وفيات الاثنين 23-2-2026وفيات الأحد 22-2-2026ثناء محمد يوسف رباطة “ام نورس” في ذمة اللهوفيات الجمعة 20 – 2 – 2026