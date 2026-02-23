بنك القاهرة عمان
الرياطي والنمور يرفضان ترخيص خمارات في العقبة

ساعتين ago
وطنا اليوم:أعلن النائب حسن الرياطي والنائب د. لبنى النمور رفضهما القاطع لترخيص أي محل جديد لبيع المشروبات الروحية في محافظة العقبة، مطالبين بإلغاء الترخيص الذي مُنح مؤخراً في موقع قالا إنه يمس قدسية المكان والزمان.
وأكد النائبان أن الخمر محرّمة شرعاً، وأن الإسلام دين الدولة بنص الدستور، معتبرين أن منح الترخيص يشكّل انتهاكاً لحرمة مسجد الشريف الحسين بن علي ومحيطه، ويمس بالسلم المجتمعي وقيم أهالي العقبة وهويتها المحافظة.
وأشارا إلى أن القرار يمثل استفزازاً لمشاعر المواطنين، خصوصاً في شهر رمضان المبارك، مؤكدين رفضهما لما وصفاه بفرض مشاريع تتعارض مع الدين والقيم المجتمعية وأمن المجتمع المحلي.
وطالب النائبان بإلغاء الترخيص فوراً، ومنع أي نشاط يخالف الشريعة وينتهك حرمة بيوت الله، مؤكدين ضرورة صون هوية العقبة وأصالتها


