جامعة البترا توقّع مذكرة تفاهم مع مؤسسة التدريب المهني لتعزيز التكامل بين التعليم الأكاديمي والتدريب التطبيقي

وطنا اليوم:وقّعت جامعة البترا مذكرة تفاهم مع مؤسسة التدريب المهني، بهدف تعزيز التعاون في مجالات التدريب المهني والتقني، وتأهيل الطلبة والخريجين بالمهارات التي يتطلبها سوق العمل.

ووقّع الاتفاقية عن جامعة البترا رئيسها الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، وعن مؤسسة التدريب المهني مديرها العام بالوكالة المهندس رأفت الصوافين، بحضور نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الأستاذ الدكتور مياس الريماوي، وعدد من المسؤولين والأكاديميين من الجانبين.

وأكد رئيس الجامعة أن هذه الاتفاقية تنطلق من إيمان الجامعة العميق بأهمية التكامل بين التعليم الأكاديمي والتدريب المهني، مشيراً إلى حرص جامعة البترا على توفير فرص نوعية لطلبتها وخريجيها من خلال البرامج التدريبية المتخصصة، وتأهيل حملة درجة البكالوريوس بمهن مطلوبة في السوق، لا سيما في ظل التحديات التي تواجه بعض التخصصات المشبعة.

وأوضح أن الشراكة ستفتح آفاقاً جديدة أمام الطلبة، من خلال التعاون مع عمادة شؤون الطلبة ومكتب الخريجين لتعريفهم بالبرامج التدريبية المتاحة والفرص المهنية الواعدة، مثمّناً البرامج النوعية التي تقدمها مؤسسة التدريب المهني، ومنها برنامج التأهيل اللغوي والمهني الذي يتيح الوصول إلى مستويات متقدمة في اللغة الألمانية ويهيئ الطلبة لفرص عمل في ألمانيا بإشراف خبراء متخصصين.

وأشار إلى أن ارتفاع نسب تشغيل خريجي مؤسسة التدريب المهني يعكس أهمية المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، مؤكداً أن الحلول العملية لمشكلة البطالة تكمن في تعزيز التدريب المهني وتنمية المهارات التطبيقية.

من جانبه، أكد مدير عام مؤسسة التدريب المهني بالوكالة أن توقيع المذكرة يأتي في إطار رؤية المؤسسة الرامية إلى توسيع شبكة شراكاتها الاستراتيجية مع مؤسسات التعليم العالي، وتعزيز ثقافة التدريب المهني كخيار نوعي ومتكامل مع المسار الأكاديمي. وأوضح أن المؤسسة تعمل على نقل خبراتها المتراكمة في مجالات التدريب التقني والمهني إلى الطلبة، وتمكينهم من الاستفادة من البنية التحتية المتخصصة ومراكز التميز، بما يعزز الجانب العملي ويربطه بالمعرفة النظرية. وأضاف أن المؤسسة ماضية في تطوير برامجها بما يواكب التحولات التكنولوجية والرقمية، ويسهم في رفع جاهزية الشباب الأردني لدخول سوق العمل بكفاءة واقتدار.

وتنص مذكرة التفاهم على التعاون في عقد برامج تدريبية بمختلف المستويات المهنية، واستخدام مركز التميز للتدريب على الصناعات الدوائية في مجالات الأبحاث والتدريب، وتنفيذ برامج مشتركة ضمن مشاريع محلية ودولية، إلى جانب تطوير المناهج والمواد التدريبية، وإصدار شهادات مشتركة، والمشاركة في الأيام الوظيفية والفعاليات المهنية، ودعم ريادة الأعمال والابتكار والتكنولوجيا الحديثة.

وتم توقيع المذكرة لمدة عام قابل للتجديد، تأكيداً لالتزام الجانبين بتعزيز الشراكة وتوسيع مجالات التعاون بما يخدم الطلبة ويسهم في تمكين الشباب الأردني وتأهيله للمنافسة بكفاءة واقتدار.