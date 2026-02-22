كابيتال بنك يطلق حساب “Bright” .. حلول ادخارية ذكية لجيل المستقبل‎

وطنا اليوم:أعلن كابيتال بنك عن إطلاق حساب “Bright” المخصص للأطفال واليافعين دون سن 18 عاماً، في خطوة تهدف لتعزيز الثقافة المالية لدى الجيل الناشئ، وتمكينهم من بناء عادات ادخارية سليمة تضمن لهم مستقبلاً مالياً مستقراً.

ويوفر حساب “Bright” منصة عملية تجمع بين الأمان المالي والمزايا التحفيزية، مما يمنح الأطفال والشباب فرصة للادخار بأسلوب آمن وممتع، تحت إشراف وتوجيه أولياء أمورهم. وصُمم الحساب ليرافق العملاء الصغار في مختلف مراحلهم العمرية، مقدماً حلولاً مصرفية تناسب احتياجاتهم المتغيرة.

هذا وأكد رئيس قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في كابيتال بنك، نديم خيطان، أن الثقافة المالية مهارة حياتية يزداد أثرها كلما بدأت في سن مبكرة، مشيراً إلى أن حساب “Bright” يوفر للأطفال انطلاقة نحو حلول آمنة للادخار، بينما يزود الآباء بالأدوات اللازمة لتوجيه أبنائهم نحو قرارات مالية مسؤولة.

ويتمتع الحساب الجديد بمزايا متعددة، تشمل هدايا ترحيبية لكل فئة عمرية، وإعفاءً من رسوم الحد الأدنى للرصيد. كما يواكب الحساب التطور التقني بتوفير أساور الدفع الذكية كطريقة دفع عصرية، إلى جانب شراكة مع الملكية الأردنية تقدم خصومات ومزايا للمسافرين الصغار.

وتشجيعاً على الادخار، يتيح الحساب فرصاً للفوز بجوائز شهرية؛ تشمل سحوبات لعشرة فائزين والتي تمكنهم من الفوز بجوائز نقدية بقيمة5000 دينار، على ألا يقل رصيد الحساب عن 500 دينار، بالإضافة إلى الجائزة الكبرى ل6 فائزين وهي عبارة عن بوليصة تعليمية تصل قيمتها إلى 50,000 دينار على ألا يقل رصيد الحساب عن1000 دينار أردني .

للمزيد من المعلومات عن حساب Bright يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك عبر الرابط التالي: https://www.capitalbank.jo/ar/personal/accounts/capital-bright-savings-account