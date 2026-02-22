رصاصة بعد بث مباشر.. مقتل صحفي سوري بظروف غامضة

وطنا اليوم:ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بخبر مقتل الصحفي السوري علاء محمد بطلقة في الرأس بمنزله في قرية نيني بريف القرداحة، بظروف غامضة.

ونقل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مصادر محلية قولها: “عُثر على جثمان محمد داخل منزله بعد تعرضه لطلقة نارية مباشرة أدت إلى وفاته على الفور، دون توفر معلومات مؤكدة حول الجهة المسؤولة أو دوافع الجريمة”.

وبحسب المرصد، جاء مقتله بعد نحو 4 ساعات من بث مباشر أجراه عبر قناته على “يوتيوب”، تطرق فيه إلى جملة من الملفات السياسية والأمنية.

وعمل محمد لسنوات طويلة في مجال الصحافة الرياضية، قبل أن يتجه خلال العام الأخير إلى نشاطات ذات طابع عام، وكان ناشطاً ضمن ما يُعرف بـ”مجموعة السلم الأهلي” في الساحل السوري.

ولم تصدر حتى الآن تصريحات رسمية من الجهات الأمنية عن ملابسات الحادث أو دوافعه.