بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

رصاصة بعد بث مباشر.. مقتل صحفي سوري بظروف غامضة

ساعتين ago
رصاصة بعد بث مباشر.. مقتل صحفي سوري بظروف غامضة

وطنا اليوم:ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بخبر مقتل الصحفي السوري علاء محمد بطلقة في الرأس بمنزله في قرية نيني بريف القرداحة، بظروف غامضة.
ونقل المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مصادر محلية قولها: “عُثر على جثمان محمد داخل منزله بعد تعرضه لطلقة نارية مباشرة أدت إلى وفاته على الفور، دون توفر معلومات مؤكدة حول الجهة المسؤولة أو دوافع الجريمة”.
وبحسب المرصد، جاء مقتله بعد نحو 4 ساعات من بث مباشر أجراه عبر قناته على “يوتيوب”، تطرق فيه إلى جملة من الملفات السياسية والأمنية.
وعمل محمد لسنوات طويلة في مجال الصحافة الرياضية، قبل أن يتجه خلال العام الأخير إلى نشاطات ذات طابع عام، وكان ناشطاً ضمن ما يُعرف بـ”مجموعة السلم الأهلي” في الساحل السوري.
ولم تصدر حتى الآن تصريحات رسمية من الجهات الأمنية عن ملابسات الحادث أو دوافعه.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:42

بلدية إربد تحوّل موظفين إلى التحقيق بعد شجار بالشارع العام

16:33

أورنج الأردن تطلق إعلان رمضان 2026 “دايماً معاك”

16:31

شراكة فاعلة لدعم القطاع الفندقي بين وزارة السياحة والآثار وجمعية الفنادق الأردنية

16:29

إيران تفترض ضربة أميركية وتنشر منصات صواريخ باليستية وتختار بدائل للقيادة

16:00

نتنياهو: نسعى لبناء تحالفات جديدة لمواجهة السنة والشيعة

15:47

المومني: الدولة تميّز بين حرية الرأي وأي خطاب يمسّ الوحدة الوطنية أو يخالف القانون

15:28

لجنة فلسطين بـ الأعيان : تصريحات السفير الأميركي بإسرائيل تغذي مخططات ضم الضفة

15:14

بعد تمديد انتشار جيرالد فورد.. ترامب يثير غضب البحارة

14:54

الرئيس الأميركي يعلن إرسال سفينة مستشفى إلى غرينلاند

14:46

الرئيس الألباني يزور المدرج الروماني وجبل القلعة

14:35

البنك الأردني الكويتي يطلق استراتيجيته الأولى للاستدامة للأعوام 2026–2028

14:31

الملكية الأردنية تتصدر مؤشرات دقة المواعيد في تحالف oneworld لعام 2025

وفيات
وفيات الأحد 22-2-2026ثناء محمد يوسف رباطة “ام نورس” في ذمة اللهوفيات الجمعة 20 – 2 – 2026وفيات الخميس 19-2-2026وفيات الأربعاء 18 – 2 – 2026