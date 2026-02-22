استثمار صناعي لإنتاج الأسمدة والمبيدات والبلاستيك والشاش الزراعي في مدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية

وطنا اليوم:أعلنت شركة المدن الصناعية الاردنية اليوم عن استقطاب استثمار صناعي جديد لمدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية مستفيدا من حزمة الحوافز الحكومية المخصصة للمدينة، حيث سيتخصص بالإنتاج الزراعي بحجم استثمار يصل الى (5) مليون دينار فيما يتوقع أن يوفر (50) فرصة عمل عند استكمال مراحله الإنتاجية.

وقال مدير عام شركة المدن الصناعية الاردنية السيد عدي عبيدات عقب توقيع الإتفاقية مع شركة الأفق الجديد الزراعية (مالكة المشروع) أن الاستثمار الجديد يضاف الى سلسلة الاستثمارات الصناعية الجديدة التي استقطبتها مدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية في محافظة الكرك مستفيدة من حزمة الحوافز الحكومية للاستثمارات الصناعية الجديدة في المدينة والتي وصل عددها لغاية اليوم الى (18) استثمار صناعي جديد بحجم استثمار وصل الى (27) مليون دينار اردني منها (8) مصانع بدأت العمل في المدينة و(8) مصانع أخرى قيد الإنشاء يتوقع أنو توفر (300-400) فرصة عمل لأبناء وبنات المحافظة.

وبين السيد عدي عبيدات أنه ومع توقيع هذه الإتفاقية فقد وصل عدد الشركات الصناعية في المدينة اليوم لغاية (48) استثمار صناعي بحجم استثمار (51) مليون دينار وفرت بمراحلها التشغيلية الاولى قرابة (977) فرصة عمل.

ودعا السيد عدي عبيدات المستثمرين ورجال الاعمال الى الاستفادة من حزمة الحوافز الممنوحة للاستثمارات الصناعية في المدينة والتي اسهمت باستقطاب العديد من المستثمرين، مؤكدا أن خطط الترويج لمدينة الحسين الصناعية مستمرة أمام السوقين المحلي والدولي الى جانب المدن الصناعية الاخرى المنتشرة في مختلف مناطق الاردن.

من جانبهم كشف مدير عام شركة الافق الجديد الزراعية أن الاستثمار الجديد سيتخصص بالإنتاج الزراعي حيث سيكون في مراحله الأولى انشاء مصنع لإنتاج الاسمدة للسوق المحلي والتصدير فيما سيتم بإذن الله وضمن خطط الشركة انشاء مصانع لاحقا لإنتاج المبيدات الزراعية والبلاستيك والشاش الزراعي.

وأكدوا أن استثمارهم حال اكتمال مراحله سيسهم بتوفير (50) فرصة عمل سيصار الى زيادتها بالتزامن مع الخطط التوسعية للشركة في المستقبل.

يذكر أن حزمة الحوافز في مدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية شملت تخفيض سعر بيع الاراضي في المدينة ليصبح (10) دنانير للمتر المربع بدلا من (25) دينار لأول 100 دونم من اراضي المدينة اضافة الى تخفيضات على اسعار التعرفة الكهربائية لمدة (10) سنوات وبنسب تبدأ من 75% الى 25% منذ البدء الفعلي بالمشروع، بحيث تحصل الاستثمارات الصناعية على تخفيض على فاتورة الكهرباء بنسبة 75% لأول خمس سنوات و50% للسنوات السادسة والسابعة والثامنة و25% للسنتين التاسعة والعاشرة.

كما شملت أيضا شمول مدينة الحسين الصناعية ببرنامج الفروع الإنتاجية من خلال زيادة الدعم المقدم للعمالة الاردنية لمدة (5) سنوات بدلا من (3) سنوات تتضمن تسديد 50% من الحد الأدنى للأجور مضاف اليها 25 دينار ضمان اجتماعي و25 دينار بدل مواصلات، اضافة الى منح البضائع المصدرة عبر ميناء الحاويات في العقبة والمصنعة في مدينة الحسين الصناعية خصم بنسبة 50% لمدة (5) سنوات وذلك ضمن شروط خاصة لكافة هذه الحوافز.

يشار إلى أن مدينة الحسين بن عبدالله الثاني الصناعية / الكرك تقع في محافظة الكرك ، على بعد (118) كم جنوب العاصمة عمان، حيث تبلغ المساحة الإجمالية للمدينة (1856) دونماً وتم تطوير المرحلة الأولى بمساحة (578) دونما، حيث تم افتتاحها برعاية ملكية سامية في أيلول عام 2000 وهي مزودة بكافة خدمات البنية التحتية ويتوفر فيها أراضي مطورة ومباني صناعية جاهزة، كما توفر المدينة أسعار بيع وبدلات ايجار منافسة للاراضي والمباني الصناعية مع شروط تسديد ميسرة.