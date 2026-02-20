تصريحات مثيرة من غوارديولا عن تقليص الفارق أمام آرسنال

وطنا اليوم:أكد بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن السباق على اللقب لا يشغل تفكيره قبل المباراة المرتقبة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ضد نيوكاسل يونايتد، إذ سيؤدي الفوز إلى تقليص الفارق بين سيتي والمتصدر آرسنال إلى نقطتين.

وسيحظى سيتي، وهو الفريق الوحيد الذي فاز في آخر مباراتين بالدوري الإنجليزي، بدفعة قوية مع عودة مهاجمه إرلينغ هالاند والجناح سافينيو، في سعيه للفوز بالدوري للمرة السابعة تحت قيادة غوارديولا.

وقال غوارديولا للصحفيين مع تبقي 12 مباراة للسيتي في الدوري هذا الموسم “ستحدث أشياء كثيرة حتى نهاية الموسم”.

ويحتل سيتي المركز الثاني بفارق 5 نقاط عن آرسنال الذي لعب مباراة أكثر من منافسه على اللقب.

وأضاف: “لم أتحدث عن جدول الترتيب، لا يهمني ذلك على الإطلاق.. 12 مباراة تبدو مثل الدهر. هذه هي الحقيقة الوحيدة التي أعرفها”.

وأومأ غوارديولا برأسه عندما سُئل عما إذا كان هالاند، الذي يتصدر ترتيب هدافي الدوري برصيد 22 هدفا، جاهزا لمواجهة نيوكاسل غدا السبت، بعد أن غاب عن آخر مباراتين للفريق بداعي الإصابة.

وأشار المدرب الإسباني إلى أن الجناح سافينيو، الذي غاب لسبعة أسابيع تقريبا بسبب إصابة في الفخذ، جاهز أيضا للعب مرة أخرى.

وقال غوارديولا إن سيتي الذي فاز بستة ألقاب في الدوري منذ 2017-2018 لا يتمتع بأي ميزة بسبب الخبرة التي اكتسبها أخيرًا للفوز باللقب.

وقال “70% من اللاعبين جدد، لذا فهم لا يملكون هذه الخبرة. الخبرة هي الفوز غدا، وهذه هي الخبرة الوحيدة”.

وفي تعليقه على ادّعاء مهاجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور تعرضه لإساءة عنصرية في بنفيكا خلال دوري أبطال أوروبا، قال غوارديولا إن العنصرية مشكلة كبيرة في المجتمع، وليس فقط في كرة القدم.

وقال: “هناك كثير من العمل الذي يجب القيام به.. العنصرية موجودة في كل مكان”