ترامب يتهم أوباما بكشف معلومات سرية بقوله إن الكائنات الفضائية حقيقية

وطنا اليوم:قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، امس الخميس، إنه سيأمر الوكالات الفيدرالية بالبدء في “تحديد ونشر” الملفات الحكومية المتعلقة بالصحون الطائرة والكائنات الفضائية، في خطوة يطالب بها أميركيون منذ عقود.

وكتب ترامب على منصته “تروث سوشال”: “بالنظر إلى الاهتمام الكبير الذي أثاره الموضوع، سأطلب من وزير الحرب والوزارات والوكالات الأخرى ذات الصلة بدء عملية تحديد ونشر الملفات الحكومية المتعلقة بالحياة خارج الأرض، والظواهر الجوية غير المحددة، والصحون الطائرة”.

وكان الرئيس الأميركي أكد في وقت سابق الخميس أن سلفه باراك أوباما كشف “معلومات سرية” عندما أشار بشكل عرضي في مدونة صوتية إلى وجود كائنات فضائية.

وردا على سؤال على متن طائرته الرئاسية بشأن تصريحات لأوباما أعادت إحياء نظريات مؤامرة حول هذا الملف، قال ترامب: “لقد سرب معلومات سرية، ليس من المفترض أن يفعل ذلك”.

وأضاف: “لا أعلم ما إذا كانوا (الفضائيون) حقيقيين أم لا”، لكنه اعتبر أن الرئيس الديمقراطي السابق “ارتكب خطأ فادحا”.

وخلال حلقة بودكاست بثت نهاية الأسبوع الماضي، أجاب أوباما على سؤال حول وجود كائنات فضائية بالقول: “إنهم حقيقيون، لكنني لم أرهم”.

وأضاف أنه على حد علمه لا يوجد “منشأة تحت الأرض” تهدف إلى إخفاء وجودهم، كما تشير بعض نظريات المؤامرة.

وعقب انتشار التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي، أوضح الرئيس السابق عبر حسابه على “إنستغرام” أنه أدلى بتلك التصريحات في إطار الحفاظ على الطابع المرح للبودكاست.