بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

نتنياهو: إذا ارتكب خامنئي خطأ وهاجمونا فسيتلقون رداً لا يمكن تصوره

ساعتين ago
نتنياهو: إذا ارتكب خامنئي خطأ وهاجمونا فسيتلقون رداً لا يمكن تصوره

وطنا اليوم:حذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، من أن بلاده سترد بقوة على إيران إن هاجمتها، بعد أن لمّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجدداً إلى إمكانية القيام بعمل عسكري ضد طهران.
وقال نتنياهو في خطاب متلفز خلال حفل عسكري “إذا ارتكب علي خامنئي خطأ وهاجمونا، فسيتلقون رداً لا يمكنهم حتى تصوره”.
ونقلت “يديعوت أحرونوت” أن التقديرات الإسرائيلية التي كانت تتحدث سابقاً عن هجوم محتمل خلال “شهر أو أسابيع”، باتت تشير الآن إلى أنه “مسألة أيام”، في مؤشر إلى تسارع دراماتيكي في قراءة المشهد الميداني والسياسي.
وأفاد مصدران إسرائيليان لشبكة “سي أن أن” بأن إسرائيل رفعت مستوى التأهب وكثّفت استعداداتها العسكرية، وسط مؤشرات متزايدة على احتمال شن هجوم أميركي–إسرائيلي مشترك على إيران خلال الأيام المقبلة.
وبحسب المصدرين، أحدهما مسؤول عسكري، فإن إسرائيل تبدي شكوكاً منذ أسابيع حيال مسار المفاوضات الأميركية – الإيرانية، وتُسرّع من وتيرة تخطيطها العملياتي والدفاعي، رغم التقدم المعلن في الجولة الثانية من المحادثات، الثلاثاء.
وقال أحد المصدرين إن الهجوم المحتمل، في حال أذن به الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد يتجاوز نطاق “حرب الأيام الاثني عشر” التي اندلعت في حزيران (يونيو)، ويشمل ضربات منسقة من الولايات المتحدة وإسرائيل. وأضافا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد عدة مشاورات أمنية خاصة هذا الأسبوع لتقييم الجاهزية والتنسيق.
من جهته، قال رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية السابق عاموس يادلين، الأربعاء: “نحن أقرب بكثير مما كنا عليه سابقًا (إلى شن هجوم)”، مضيفاً في مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية أنه سيفكر ملياً قبل السفر جواً نهاية هذا الأسبوع.
وفي موازاة ذلك، عقدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست جلسة مغلقة مع قائد قيادة الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي. وقال رئيس اللجنة بوعز بيسموث: “نحن نمر بأيام عصيبة في مواجهة إيران”، مؤكدًا أن الحكومة والشعب “يستعدان لأي سيناريو” محتمل


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:35

صدور تعليمات تملك ونقل ملكية وسائط نقل الركاب في الجريدة الرسمية

20:25

الصناعة : استقرار أسعار الدواجن وارتفاع الكوسا والخيار

19:59

الأردن ومصر يتعهدان بتدريب أفراد شرطة قوة الاستقرار في غزة

19:50

ترمب يعلن تخصيص 10 مليارات دولار لغزة في أول اجتماع لمجلس السلام

19:49

مذكرة تفاهم بين جامعة مؤتة وصندوق “نافس”

19:42

نتنياهو يستبق كلمة ترامب: لا إعمار في غزة قبل نزع السلح

19:33

السودان، حيث تنعقد وتتعقد صراعات إقليم بأسره

19:31

د. محمد الهواوشة يكتب: الأردن ليس فقير… لكن المواطن يزداد فقرا

19:29

الأردن يشارك بالاجتماع الأول لمجلس السلام

19:24

المحبة ما بدها كلام – إعلان رمضان ٢٠٢٦ بنك الإسكان

19:18

ترامب يحدد 10 أيام للتوصل إلى حل مع إيران

19:15

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفداً شبابياً

وفيات
وفيات الخميس 19-2-2026وفيات الأربعاء 18 – 2 – 2026وفيات الثلاثاء 17 – 2 – 2026وفيات الإثنين 16 – 2 – 2026وفيات الأحد 15-2-2026