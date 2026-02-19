يزن العرب يجدد عقده مع سيول الكوري الجنوبي

وطنا اليوم:جدد لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم يزن العرب، عقده مع فريق سيول الكوري الجنوبي، لمواصلة اللعب في صفوفه لمدة موسم واحد.

ونشر الموقع الرسمي لنادي سيول الكوري الجنوبي، خبر تجديد عقد يزن العرب الذي يلعب في صفوف الفريق منذ موسمين.

ونقل موقع النادي عن اللاعب، سعادته بتجديد عقده مع الفريق، مؤكدا حبه وعشقه للنادي وجمهوره، ووعد بنتائج مميزة في الفترة المقبلة