بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رياضة

يزن العرب يجدد عقده مع سيول الكوري الجنوبي

3 ساعات ago
يزن العرب يجدد عقده مع سيول الكوري الجنوبي

وطنا اليوم:جدد لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم يزن العرب، عقده مع فريق سيول الكوري الجنوبي، لمواصلة اللعب في صفوفه لمدة موسم واحد.
ونشر الموقع الرسمي لنادي سيول الكوري الجنوبي، خبر تجديد عقد يزن العرب الذي يلعب في صفوف الفريق منذ موسمين.
ونقل موقع النادي عن اللاعب، سعادته بتجديد عقده مع الفريق، مؤكدا حبه وعشقه للنادي وجمهوره، ووعد بنتائج مميزة في الفترة المقبلة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:45

ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,069

16:41

الجيش الألماني يسحب قواته من أربيل وسط تصاعد التوترات

16:32

عريضة تشريعية لوقف الآثار الجائرة للتعديلات الأخيرة على قانون الضمان الاجتماعي وإنصاف المشتركين اختيارياً

15:59

إتلاف 112 كيلو مواد تموينية ومعلبات منتهية الصلاحية في اربد

15:33

إرادة ملكية بترفيع 8 قضاة – أسماء

15:24

المستقلة للانتخاب: تغيير أسماء حزبي الوطني الإسلامي و الإصلاح والتجديد

15:05

الجمعية الأردنية للماراثونات تبحث خططها المستقبلية خلال اجتماع هيئتها العامة في أمانة عمّان الكبرى

15:02

للعام الثاني على التوالي أمنية إحدى شركات Beyon تفوز بجائزة التميّز في تجربة العملاء في قطاع الاتصالات لعام 2026 من مجلة الأعمال الدولية

15:01

راصد الزلازل الهولندي يحذر من ظاهرة فلكية تحدث مرة كل 36 عاماً

14:42

ترامب يتلقى إحاطات حول خيارات عسكرية لضرب إيران

14:33

المياه : حملة في الشونة الجنوبية تضبط بئر وحفارة مخالفة

14:21

بعد ارتباط اسمه بإبستين.. الشرطة البريطانية تعتقل الأمير أندرو

وفيات
وفيات الخميس 19-2-2026وفيات الأربعاء 18 – 2 – 2026وفيات الثلاثاء 17 – 2 – 2026وفيات الإثنين 16 – 2 – 2026وفيات الأحد 15-2-2026