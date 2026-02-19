بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. منوعات

تاكر كارلسون: احتجزنا في تل أبيب وتعرضنا لتجسس عسكري بعد مقابلة سفير ترمب

ساعتين ago
تاكر كارلسون: احتجزنا في تل أبيب وتعرضنا لتجسس عسكري بعد مقابلة سفير ترمب

وطنا اليوم:فجر نجم “البودكاست” الأمريكي، تاكر كارلسون، موجة من الجدل بعد كشفه عن تعرضه وفريقه للاحتجاز في مطار “بن غوريون” يوم الأربعاء.
وأفاد كارلسون، في تصريح حصري لصحيفة “ديلي ميل”، أن مسؤولين إسرائيليين صادروا جوازات سفرهم واقتادوا منتجه التنفيذي للتحقيق فور انتهائه من مقابلة “مايك هاكابي”، سفير دونالد ترمب لدى تل أبيب.

استجواب حول “أسرار المقابلة”
وأكد كارلسون أن عناصر الأمن طالبوا بمعرفة مضمون الحديث الذي دار بينه وبين السفير هاكابي، في خطوة اعتبرها مراقبون أقرب إلى “عملية تجسس” رسمية على السفير الأمريكي المعروف بدعمه لليمين المتطرف.
ووصف كارلسون الأجواء بأنها كانت مشحونة بـ”العداء”، رغم أن زيارته لم تتجاوز ساعات قليلة.

نفي رسمي واتهامات بـ”الكذب”
في المقابل، سارعت السفارة الأمريكية والخارجية الإسرائيلية إلى نفي رواية الاحتجاز جملة وتفصيلا.
وصرح متحدث باسم السفارة أن كارلسون خضع لإجراءات “روتينية” مثل أي زائر آخر، بينما وصف المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية ادعاءاته بأنها “كذبة كاملة”.
من جانبه، هاجم رئيس الوزراء الأسبق نفتالي بينيت كارلسون، ناعتا إياه بـ”الجبان”.

كواليس الدخول الصعب
وبحسب تقارير صحفية، فإن الحكومة الإسرائيلية كانت تنوي منع كارلسون من الدخول بسبب انتقاداته للعمليات العسكرية في غزة، إلا أن تدخل وزارة الخارجية الأميركية حال دون وقوع “حادثة دبلوماسية”.
ورغم المضايقات التي زعمها، غادر كارلسون البلاد بعد وقت قصير، ليترك خلفه تراشقا أعلاميا وتساؤلات حول رقابة تل أبيب على حلفاء ترامب.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:53

وفيات الخميس 19-2-2026

12:45

بولندا تدعو مواطنيها لمغادرة إيران فورًا

12:22

16 قتيلا على الأقل في انفجار مبنى في كراتشي الباكستانية

12:17

التشريع والرأي ينشر مسودة القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي

12:08

فيديو صادم .. الجواهري ونوري السعيد يقدمان الشاي للسوداني والحلبوسي

12:01

Orange Summer Challenge 2025: Orange MEA Awards 3 Impact-Driven Startups

11:56

الخزوز: مشاريع “الربط الإقليمي” قرار سيادي.. والدستور يضمن رقابة مجلس الأمة على الاتفاقيات الدولية

11:43

واشنطن تهدد بغداد .. فيتو أمريكي صريح ضد ترشيح المالكي لرئاسة الوزراء

11:38

الأمم المتحدة: أفعال إسرائيل في الضفة الغربية وغزة تثير مخاوف من تطهير عرقي

11:03

101.60 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

10:59

قصة أبهرت العالم.. دمية تصبح أما لقرد هجرته أمه بعد ولادته

10:53

إطلاق حملة رمضان 2026 تحت شعار زكاتك للأردن وغزة

وفيات
وفيات الخميس 19-2-2026وفيات الأربعاء 18 – 2 – 2026وفيات الثلاثاء 17 – 2 – 2026وفيات الإثنين 16 – 2 – 2026وفيات الأحد 15-2-2026