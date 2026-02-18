4 بيانات رسمية.. تطورات مثيرة لأزمة إهانة فينيسيوس

وطنا اليوم:علق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) على أزمة نجم ريال مدريد الإسباني فينيسيوس جونيور، الذي اشتكى تعرضه لإهانة عنصرية خلال لقاء فريقه مع بنفيكا البرتغالي، الثلاثاء.

وأعلن اليويفا، الأربعاء، أنه يجري مراجعة للتقارير الرسمية الخاصة بمباراة بنفيكا وضيفه ريال مدريد، في ذهاب الملحق المؤهل لدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وشهدت مباراة بنفيكا وريال مدريد، التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، في ذهاب ملحق التأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، واقعة عنصرية بعدما اتهم البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب بنفيكا الأرجنتيني جيانلوكا بريستياني بتوجيه عبارات مسيئة له.

وسجل فينيسيوس الهدف الوحيد في المباراة، وبعد احتفاله اقترب منه لاعب بنفيكا، ليؤكد النجم البرازيلي تعرضه لعبارات عنصرية؛ ما دفعه لإبلاغ الحكم، الذي أوقف اللقاء وفعّل بروتوكول مكافحة العنصرية لمدة تقارب 10 دقائق.

وأثارت الواقعة ردود فعل رسمية، تمثلت في 3 بيانات صدرت عن فينيسيوس جونيور، والاتحاد البرازيلي لكرة القدم، ونادي بنفيكا.

وكتب فينيسيوس عبر حسابه: “العنصريون، قبل كل شيء، جبناء، يضطرون إلى إخفاء أنفسهم لإظهار ضعفهم، ويستفيدون من حماية أولئك الذين يُفترض بهم معاقبتهم”.

وأضاف: “لا جديد فيما حدث أمس، لا في حياتي ولا في حياة فريقي. تلقيت بطاقة صفراء بسبب الاحتفال بهدف، ولا أعرف السبب حتى الآن، ما حدث كان تطبيقًا سيئًا للبروتوكول، وغير ضروري. لا أحب أن أجد نفسي في مثل هذه المواقف، خاصة بعد فوز كبير كان من المفترض أن تتصدر فيه أخبار ريال مدريد العناوين، لكنه أمر لا بد من مواجهته”.

بيان الاتحاد البرازيلي

من جانبه، أصدر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم بيانًا أعلن فيه تضامنه الكامل مع لاعبه، جاء فيه: “يعرب الاتحاد البرازيلي لكرة القدم عن تضامنه مع فينيسيوس جونيور، ضحية حادثة عنصرية أخرى وقعت يوم الثلاثاء بعد تسجيله هدفًا لريال مدريد ضد بنفيكا في لشبونة. العنصرية جريمة، وهي مرفوضة، ولا مكان لها في كرة القدم أو في أي مكان آخر”.

وأضاف: “فيني، لست وحدك. قيامك بتفعيل البروتوكول مثال للشجاعة والكرامة. نحن فخورون بك، وسنبقى ثابتين في مكافحة جميع أشكال التمييز. نحن إلى جانبك دائمًا”.

نادي بنفيكا

وفي السياق ذاته، أصدر نادي بنفيكا بيانًا نفى فيه ما تردد عن تورط رئيسه في أي مشادة أو اشتباك مع لاعبي أو أفراد بعثة ريال مدريد، مؤكدًا: “من غير الصحيح بتاتًا أن رئيس نادي لشبونة بنفيكا دخل في أي جدال أو اشتباك جسدي مع أي لاعب من ريال مدريد. هذا اتهام باطل لا أساس له من الصحة”.