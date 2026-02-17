استجابةً لإقتراح البدادوة.. الحكومة تقرّ خصومات على مخالفات السير

وطنا اليوم _

استجابت الحكومة لاقتراح النائب الدكتور أيمن البدادوة المتعلق بتخفيض مخالفات السير، حيث قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، منح خصومات على قيم المخالفات المرورية المستحقة على المخالفين قبل تاريخ 17 شباط 2026م.

وبموجب القرار، سيتم منح كل من ارتكب مخالفة سير خصمًا بنسبة 30% من إجمالي قيمة المخالفات، شريطة تسديدها خلال 60 يومًا، وذلك بهدف تشجيع السائقين على ترخيص مركباتهم ضمن المدة القانونية والحد من تراكم المخالفات

وكان البدادوة قد وجّه في وقت سابق حديثًا مباشرًا لرئيس الحكومة، طالب فيه بوقف التجاوزات المتعلقة بمخالفات السير وشطبها، قائلاً: «اعتبرونا دخلنا عليك دخالة عرب»، متسائلًا عن قيمة كرامة 138 نائبًا يمثلون نحو 11 مليون أردني، في حال عدم استجابة الحكومة لمطالبهم بوقف هذه التجاوزات

وعلى صعيد متصل، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام رفع مستوى السلامة المرورية والحوافز التشجيعية للسائقين لسنة 2026م، وإحالته إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول.

ويمنح مشروع النظام السائقين حوافز وخصومات مستمرة في حال عدم ارتكابهم مخالفات، أو في حال تسديد قيم المخالفات مبكرًا، بهدف تعزيز الالتزام بقانون السير وتحسين مستوى السلامة على الطرق

وبموجب مشروع النظام، سيتم منح السائق الذي يمضي عامًا كاملًا دون ارتكاب أي مخالفة خصمًا بنسبة 25% على رسم الاقتناء السنوي المستحق، كما سيتم منح خصم بنسبة 30% من قيمة المخالفة في حال تسديدها خلال 30 يومًا، وخصم بنسبة 20% في حال تسديدها خلال 90 يومًا.

ويستثني مشروع النظام المخالفات الجسيمة من الخصومات، نظرًا لخطورتها، مثل القيادة المتهورة، وتجاوز الإشارة الحمراء، وافتعال الحوادث المرورية، والفرار من مكان الحادث، والتلاعب بلوحات أرقام المركبات، والمخالفات التي ينجم عنها التسبب بوفاة إنسان أو إحداث عاهة دائمة