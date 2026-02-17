الغذاء والدواء تتلف عصائر رمضانية وتغلق مخبزًا و6 مستودعات لإعداد العصائر

وطنا اليوم:أتلفت كوادر الرقابة والتفتيش المختصة في المؤسسة العامة للغذاء والدواء، فرع جرش، بالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة- جرش، اليوم الثلاثاء، 325 لترًا من العصائر الرمضانية المنتجة داخل مستودع لإعداد العصائر في محافظة جرش، وذلك لعدم حصوله على الموافقات اللازمة من المؤسسة وعدم استيفاء الاشتراطات الصحية المعتمدة، وأوقفت المستودع عن العمل.

وأضافت المؤسسة في بيان صحفي، أن كوادرها المختصة في فرع إربد، أغلقت مخبزًا في محافظة إربد نتيجة مخالفة الاشتراطات الصحية المعتمدة وعدم مراعاة اشتراطات النظافة والصيانة، إضافة إلى عرض مواد غذائية خارج المنشأة.

وأشار البيان ذاته، إلى أن كوادر المؤسسة أغلقت 6 مستودعات غير مرخصة لإعداد العصائر الرمضانية، في سحاب، وحجزت 66 ألف عبوة عصير لا تحمل بطاقة بيان، تمهيدًا لإتلافها، وبكمية إجمالية تقدر بنحو 160 ألف لتر.

وباشرت المؤسسة إجراءات تحويل أصحاب العلاقة للجهات القضائية المختصة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، داعية إلى التواصل معها في حال وجود أي شكوى أو ملاحظة أو استفسار وعلى مدار الساعة من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 وعبر تطبيق الواتس اب على الرقم 0795632000.