بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الغذاء والدواء تتلف عصائر رمضانية وتغلق مخبزًا و6 مستودعات لإعداد العصائر

ساعتين ago
الغذاء والدواء تتلف عصائر رمضانية وتغلق مخبزًا و6 مستودعات لإعداد العصائر

وطنا اليوم:أتلفت كوادر الرقابة والتفتيش المختصة في المؤسسة العامة للغذاء والدواء، فرع جرش، بالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة- جرش، اليوم الثلاثاء، 325 لترًا من العصائر الرمضانية المنتجة داخل مستودع لإعداد العصائر في محافظة جرش، وذلك لعدم حصوله على الموافقات اللازمة من المؤسسة وعدم استيفاء الاشتراطات الصحية المعتمدة، وأوقفت المستودع عن العمل.
وأضافت المؤسسة في بيان صحفي، أن كوادرها المختصة في فرع إربد، أغلقت مخبزًا في محافظة إربد نتيجة مخالفة الاشتراطات الصحية المعتمدة وعدم مراعاة اشتراطات النظافة والصيانة، إضافة إلى عرض مواد غذائية خارج المنشأة.
وأشار البيان ذاته، إلى أن كوادر المؤسسة أغلقت 6 مستودعات غير مرخصة لإعداد العصائر الرمضانية، في سحاب، وحجزت 66 ألف عبوة عصير لا تحمل بطاقة بيان، تمهيدًا لإتلافها، وبكمية إجمالية تقدر بنحو 160 ألف لتر.
وباشرت المؤسسة إجراءات تحويل أصحاب العلاقة للجهات القضائية المختصة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، داعية إلى التواصل معها في حال وجود أي شكوى أو ملاحظة أو استفسار وعلى مدار الساعة من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 وعبر تطبيق الواتس اب على الرقم 0795632000.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:44

النائب عطية: التشريع العادل والرقابة الفاعلة أساس دمج الأشخاص ذوي الإعاقة

21:35

استجابةً لإقتراح البدادوة.. الحكومة تقرّ خصومات على مخالفات السير

21:21

الرويلي يكتب: مازن القاضي …كفاءة وقدرة عالية في إدارة المجلس 

21:16

مندوباً عن الملك وولي العهد…العيسوي يعزي عشائر بينو والمساعدة والمصري والخريسات

20:36

خصم 30% على المخالفات المرورية عند السداد خلال 60 يوما

20:31

الحكومة تقرر منح خصومات على مخالفات السير المستحقة قبل 17 شباط

19:52

حفل زفاف الأستاذ كامل الحسيني والسفيرة الدكتورة ميسون الأصفر

19:51

الموافقة على الأسباب الموجبة لنظام الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية

19:45

الرئيس الألماني يصل الأردن

19:34

انتهاء محادثات جنيف وعراقجي يعلن التوافق على مبادئ اتفاق محتمل

19:30

العيسوي يرعى احتفال قبيلة العيسى بالبادية الشمالية بعيد ميلاد الملك وذكرى الوفاء والبيعة

19:22

الجامعات… استنساخ التخصّصات برسومٍ جديدة… من يحمي المواطن؟!

وفيات
وفيات الثلاثاء 17 – 2 – 2026وفيات الإثنين 16 – 2 – 2026وفيات الأحد 15-2-2026وفيات الجمعة 13-2-2026رولا محمد عودة اللحاويه العمرو في ذمة الله