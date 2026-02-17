بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رياضة

محترفة برازيلية من نادي النصر تعلن إسلامها

ساعة واحدة ago
محترفة برازيلية من نادي النصر تعلن إسلامها

وطنا اليوم:أعلنت البرازيلية كاثلين سوزا، نجمة الفريق الأول لكرة القدم للسيدات بنادي النصر السعودي، إسلامها وسط حفاوة من جانب زملائها.
ونشر الحساب الرسمي لفريق السيدات بنادي النصر مقطع فيديو يرصد خلاله احتفال لاعبات الفريق بدخول كاثلين سوزا للإسلام.
ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” مقطع فيديو لكاثلين سوزا وعلق عليه قائلا:”نشارك لاعبتنا كاثلين سوزا لحظة مميزة في حياتها بإعلان إسلامها سائلين الله لها الثبات وأن يملأ قلبها طمأنينة وسلاما”.
وخلال الفيديو عبرت اللاعبة عن مشاعرها قائلة:”كنت أحاول فقط البحث عن الطريق الصحيح وأن أصبح النسخة الأفضل من نفسي، هذا هو الأمر فقط”.
وانضمت اللاعبة البرازيلية إلى صفوف نادي النصر في العام 2024، وتملك مسيرة رائعة نستعرضها في السطور القادمة:

بداية مميزة بين البرازيل والولايات المتحدة
تنشط كاثلين سوزا في خط الدفاع، وهي لاعبة برازيلية تبلغ من العمر 29 عاما.
بدأت كاثلين مشوارها في كرة القدم أثناء طفولتها في البرازيل خلال تجربة قصيرة في الفرق السنية بنادي سانتوس، قبل أن تنتقل للمعيشة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث درست في جامعة لويفيل وأيضا جامعة سنترال فلوريدا.
ولعبت النجمة البرازيلية على المستوى الاحترافي بعد أن قررت الرحيل إلى أوروبا عقب تلقيها عرضا من نادي بوردو الفرنسي، إثر متابعتها في مباريات فريقها بالجامعة في الولايات المتحدة.
وقدمت كاثلين مستويات طيبة مع منتخب البرازيل ببطولة كأس العالم للسيدات عام 2019، لترحل إلى إنتر ميلان الإيطالي، حيث لعبت في صفوف “النيراتزوري” في الفترة بين 2020 إلى 2022، وخاضت 11 مباراة.

تجربة ريال مدريد
في صيف 2022، انتقلت اللاعبة البرازيلية إلى ريال مدريد الإسباني بعد إعجاب مسؤولي “الميرينغي” بأدائها مع إنتر ميلان.
وخاضت كاثلين 44 مباراة بقميص ريال مدريد، وتألقت بشكل لافت قبل الرحيل إلى النصر السعودي في صيف 2024.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:59

أثر القيادة العمالية على العمال: بين التمكين والتحفيز وصناعة الأثر

12:50

الحكومة تستعرض خطتها الإعلامية الإجرائية استعدادا لشهر رمضان

12:29

رؤساء البلديات بين التعيين والانتخاب

12:25

الجامعةُ الأردنيّة تتقدّم 84 مرتبة عالميًّا وتُصنَّف خامسة عربيًّا في تصنيف الويبومتركس العالميّ لعام 2026

12:20

الخوار وروان عليان تطلقان (أبو الليالي) عمل فني يجسد اللّمّة الرمضانية

12:17

سؤال نيابي حول شبهات مالية وإدارية تتعلق ببلدية الزرقاء

12:07

زينة تفاجىء جمهورها: أنا وأولادي من الأشراف

11:54

التعليم العالي تحذر من إعلانات وهمية لتأمين قبولات جامعية خارج الأردن

11:45

اعترافات أمريكية صادمة: حروب المستقبل تُخطط في إسرائيل

11:37

ترامب: هناك خلاف بين الإمارات والسعودية ويمكنني حله بسهولة

11:30

مع اقتراب شهر رمضان المبارك حماية المستهلك تحذر المواطنين

11:25

تجارة الأردن توقع اتفاقيتين تعاون مع أوزبكستان وأذربيجان

وفيات
وفيات الثلاثاء 17 – 2 – 2026وفيات الإثنين 16 – 2 – 2026وفيات الأحد 15-2-2026وفيات الجمعة 13-2-2026رولا محمد عودة اللحاويه العمرو في ذمة الله