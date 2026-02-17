محترفة برازيلية من نادي النصر تعلن إسلامها

وطنا اليوم:أعلنت البرازيلية كاثلين سوزا، نجمة الفريق الأول لكرة القدم للسيدات بنادي النصر السعودي، إسلامها وسط حفاوة من جانب زملائها.

ونشر الحساب الرسمي لفريق السيدات بنادي النصر مقطع فيديو يرصد خلاله احتفال لاعبات الفريق بدخول كاثلين سوزا للإسلام.

ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” مقطع فيديو لكاثلين سوزا وعلق عليه قائلا:”نشارك لاعبتنا كاثلين سوزا لحظة مميزة في حياتها بإعلان إسلامها سائلين الله لها الثبات وأن يملأ قلبها طمأنينة وسلاما”.

وخلال الفيديو عبرت اللاعبة عن مشاعرها قائلة:”كنت أحاول فقط البحث عن الطريق الصحيح وأن أصبح النسخة الأفضل من نفسي، هذا هو الأمر فقط”.

وانضمت اللاعبة البرازيلية إلى صفوف نادي النصر في العام 2024، وتملك مسيرة رائعة نستعرضها في السطور القادمة:

بداية مميزة بين البرازيل والولايات المتحدة

تنشط كاثلين سوزا في خط الدفاع، وهي لاعبة برازيلية تبلغ من العمر 29 عاما.

بدأت كاثلين مشوارها في كرة القدم أثناء طفولتها في البرازيل خلال تجربة قصيرة في الفرق السنية بنادي سانتوس، قبل أن تنتقل للمعيشة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث درست في جامعة لويفيل وأيضا جامعة سنترال فلوريدا.

ولعبت النجمة البرازيلية على المستوى الاحترافي بعد أن قررت الرحيل إلى أوروبا عقب تلقيها عرضا من نادي بوردو الفرنسي، إثر متابعتها في مباريات فريقها بالجامعة في الولايات المتحدة.

وقدمت كاثلين مستويات طيبة مع منتخب البرازيل ببطولة كأس العالم للسيدات عام 2019، لترحل إلى إنتر ميلان الإيطالي، حيث لعبت في صفوف “النيراتزوري” في الفترة بين 2020 إلى 2022، وخاضت 11 مباراة.

تجربة ريال مدريد

في صيف 2022، انتقلت اللاعبة البرازيلية إلى ريال مدريد الإسباني بعد إعجاب مسؤولي “الميرينغي” بأدائها مع إنتر ميلان.

وخاضت كاثلين 44 مباراة بقميص ريال مدريد، وتألقت بشكل لافت قبل الرحيل إلى النصر السعودي في صيف 2024.