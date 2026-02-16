بنك القاهرة عمان
مذكرة نيابية من كتلة “العمل الإسلامي” تطالب بشمول جميع الطلبة بالمنح والقروض الجامعية

ساعتين ago
وطنا اليوم:تقدّم النائب أحمد القطاونة بمذكرة نيابية باسم كتلة نواب جبهة العمل الإسلامي إلى رئيس مجلس النواب، دعا فيها إلى شمول جميع الطلبة المتقدمين للاستفادة من المنح والقروض الجامعية لهذا العام، ولا سيما الطلبة في مراحلهم الدراسية الأخيرة، بما يضمن تمكينهم من استكمال تعليمهم الجامعي.

وأكدت المذكرة، التي حملت عنوان “شمول الطلبة بالمنح والقروض”، استنادها إلى ما كفله الدستور الأردني من حق التعليم للأردنيين، وإلى التشريعات الناظمة لممارسة هذا الحق، مشيرة إلى أن التعليم الجامعي في المملكة ليس مجانياً، الأمر الذي يفاقم الأعباء المالية على الطلبة وذويهم في ظل الارتفاع الملحوظ في الرسوم الجامعية.

ولفتت الكتلة إلى أن الظروف الاقتصادية الصعبة وتزايد كلفة المعيشة أثقلت كاهل أرباب الأسر، واضطرت بعضهم إلى بيع ممتلكاتهم لتأمين نفقات تعليم أبنائهم، ما يستدعي تدخلاً عاجلاً يراعي البعد الاجتماعي والوطني لقضية التعليم.

وطالبت المذكرة بقبول جميع طلبات المنح والقروض المقدمة لهذا العام إلى حين معالجة الاختلال القائم في منظومة رسوم التعليم الجامعي من خلال التعديلات التشريعية اللازمة، تأكيداً على مبدأ تكافؤ الفرص وترسيخاً لقيم العدالة الاجتماعية


