العموش: آلية تسعير المحروقات غير مفهومة

4 ساعات ago
العموش: آلية تسعير المحروقات غير مفهومة

وطنا اليوم:انتقد النائب حسين العموش آلية تسعير المحروقات، واصفا إياها بـ”الغريبة وغير المفهومة”، مؤكدا ضرورة إعادة النظر في الأسس التي تعتمدها الحكومة في تحديد الأسعار بما يحقق العدالة والشفافية للمواطنين.
وقال العموش خلال جلسة تشريعية لمناقشة مشروع قانون الغاز اليوم الأربعاء، إنه من الضروري تحديد سعر الغاز من خلال لجنة مختصة يشكّلها وزير الطاقة، على أن تضم في عضويتها ممثلين عن جمعية حماية المستهلك، لضمان مراعاة مصلحة المواطنين ومحدودي الدخل.
وأشار إلى أن إشراك جهات رقابية ومجتمعية في عملية التسعير يعزز الثقة بين المواطن والحكومة، ويسهم في توضيح آلية احتساب الأسعار، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وطالب العموش بضرورة توضيح المعايير التي يتم الاستناد إليها في تحديد أسعار المشتقات النفطية بشكل دوري، بما يضمن الشفافية ويبدد حالة الغموض التي تثير تساؤلات الشارع الأردني


