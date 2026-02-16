بنك القاهرة عمان
قطر تطلق برنامج معلم القرآن الكريم في المدارس

5 ساعات ago
وطنا اليوم:أعلنت وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي القطرية لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر أن الوزارة ستبدأ بعد رمضان تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة “معلم القرآن الكريم” في 15 مدرسة كنموذج تجريبي، تمهيدا لتعميمها تدريجيا بالشراكة مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وأوضحت الوزيرة، خلال كلمتها في حفل تكريم الدفعة 19 من جائزة قطر للتميز العلمي، أن المبادرة تأتي ضمن توجه لتعزيز تعليم القرآن الكريم في المدارس، إلى جانب تنفيذ برامج تأسيسية في مهارات اللغة العربية استفاد منها أكثر من 300 طالب وطالبة، مع التوسع في تأهيل المعلمين.

إحياء المعهد الديني
وفي سياق متصل، أعلنت الوزيرة إعادة إحياء دور المعهد الديني لتعليم علوم الشريعة واللغة العربية، مؤكدة أنه يمثل رافدا علميا وتربويا يعزز الهوية الوطنية والوعي الديني المتوازن لدى الطلبة.
كما كشفت عن استحداث معهد ديني للبنات بالشراكة مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، في إطار تعزيز التكامل بين المؤسسات التعليمية والدعوية.

مبادرات تربوية موازية
وفي إطار بناء الشخصية وتعزيز التعليم القيمي، أشارت الوزيرة إلى إطلاق “مركز بنيان الطلابي” بالتعاون مع مركز أجيال التربوي، مبينة أن الإقبال في أول شهرين بلغ نحو ألفي طالب وطالبة، ما استدعى إغلاق باب التسجيل مؤقتا.
كما أعلنت إطلاق مبادرة “راسخ” بالشراكة مع مؤسسة قطر لتعزيز حضور الهوية الوطنية واللغة العربية في المناهج الدولية والمدارس الخاصة، إلى جانب الشروع في إعادة إحياء الحركة الكشفية لما لها من دور تربوي في تنمية روح المسؤولية والانتماء.

منصة “أثر” الرقمية
وتطرقت الوزيرة إلى تطوير منصة “أثر” الرقمية لتمكين الشباب في قطر والعالم العربي وتسليط الضوء على منجزاتهم عبر الفضاء الرقمي، مشيرة إلى أن عدد المشاهدات تجاوز 13 مليون مشاهدة خلال فترة وجيزة.


