بعد الصناعة والتسجيل.. سلوت يشيد بـ دور غير متوقع لصلاح

47 دقيقة ago
وطنا اليوم:أشاد المدير الفني لليفربول أرني سلوت بالمساهمة التي قدمها النجم المصري محمد صلاح خلال فوز فريقه على برايتون بثلاثة أهداف دون رد، في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي، مساء السبت.
وقدم صلاح تمريرة حاسمة بلمسة جمالية رائعة لزميله دومينيك سوبوسلاي الذي سجل الهدف الثاني، قبل أن ينجح النجم المصري بنفسه في الحصول على ركلة جزاء وتسجيلها بنجاح.
وأمّن هدف صلاح النتيجة تماما في ملعب “أنفيلد”، بعد أن افتتح كورتيس جونز التسجيل، محرزا هدفه الأول منذ 58 مباراة.
وقال سلوت بعد المباراة إن وجود صلاح في قائمة المسجلين مجددا “أمر رائع للغاية، لكن الأكثر إثارة للإعجاب هو مساعدته الكبيرة للفريق في الجوانب الدفاعية”.
وأشار المدرب الهولندي إلى أن “هذا المردود الدفاعي يمثل جانبا إيجابيا للغاية، يتجاوز مجرد تسجيل الأهداف المتوقع منه دائما”.
ويأتي تألق صلاح في توقيت مهم، حيث يعد هدفه في شباك برايتون هو الثاني له فقط مع النادي منذ الأول من نوفمبر، في موسم وصف بأنه أقل من المتوقع للنجم المصري البالغ من العمر 33 عاما.
ورغم التكهنات التي أحاطت مستقبله قبل انطلاق كأس أمم إفريقيا وما تردد عن وجود خلافات مع سلوت بسبب جلوسه على مقاعد البدلاء في مناسبات عدة، ظهر صلاح متأقلما تماما مع دوره الجديد والمختلف داخل التشكيلة، منذ عودته من البطولة القارية.
وعقب المباراة، كال صلاح المديح لزميله وصديقه المقرب سوبوسلاي، واصفا إياه بأنه واحد من أفضل اللاعبين في العالم حاليا، وهو الرأي الذي أيده سلوت تماما مؤكدا أن قائد منتخب المجر يمثل نموذجا مثاليا لسياسة النادي في التعاقد مع المواهب الشابة وتطويرها لتصبح من النخبة


