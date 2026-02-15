مجلس الأعيان يقر عددا من مشاريع القوانين

وطنا اليوم:أقرّ مجلس الأعيان، الأحد، مشروع قانون معدّل لقانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2025، كما ورد من مجلس النواب.

كما أقرّ المجلس، خلال الجلسة الخامسة في الدورة العادية الثانية لمجلس الأعيان الثلاثين، مشروع قانون معدّل لقانون الكاتب لسنة 2025، كما ورد من مجلس النواب.

وأقر أيضا مشروع قانون معدل لقانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لسنة 2025.