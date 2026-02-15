الجيش يحبط 10 محاولات تهريب كميات كبيرة من المواد المخدّرة بوساطة بالونات

وطنا اليوم:أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر الأحد على واجهتها، عشر محاولات تهريب كميات كبيرة من المواد المخدّرة محملة بوساطة بالونات موجهة إلكترونياً أُطلقت بالتزامن مع بعضها بعضا لتشتيت جهود وحدات حرس الحدود والإفلات من المراقبة.

وتمكنت وحدات حرس الحدود، من خلال المراقبة والرصد الدقيق، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات من إحباط جميع المحاولات في تلك المواقع المختلفة؛ إذ جرى التعامل معها وإسقاطها وحمولتها داخل الأراضي الأردنية، وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكّدت القوات المسلحة الأردنية أنها ماضية في تسخير قدراتها وإمكاناتها المختلفة، لمنع كافة أشكال عمليات التسلل والتهريب، للمحافظة على أمن المملكة الأردنية الهاشمية واستقرارها.