بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. آراء واقلام

استقلالية الضمان؛ توحيد القيادة وتعزيز المساءلة

22 دقيقة ago
استقلالية الضمان؛ توحيد القيادة وتعزيز المساءلة

الخبير موسى الصبيحي

​تتجه التعديلات المرتقبة لقانون الضمان الاجتماعي لمنح المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي استقلالية واسعة ومسؤولة، ضمن رؤية إصلاحية يُفترَض أن تعمل على حوكمة القيادة والمساءلة وتوحيد المرجعية من خلال اختزال قيادات المؤسسة (في ظل القانون النافذ) في قيادة واحدة مسؤولة، تحول دون تشتت القرار وتداخل المسؤولية وضياع المساءلة.
​ولعل ترسيخ إطار حوكمي منضبط هو ما يضمن ان تكون الاستقلالية مسؤولة وشفافة.

الخروج من عباءة الخدمة المدنية:

هذا التحول الاستراتيجي يتطلب بالضرورة خروج المؤسسة من “عباءة الخدمة المدنية” ونظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، وهو ما يتطلب أيضاً استحداث أنظمة مالية وإدارية مرنة ومستقلة تمكّن المؤسسة من
​استقطاب الكفاءات والخبرات النوعية في المجالين التأميني والاستثماري بعيداً عن قيود البيروقراطية التقليدية في القطاع العام الرسمي.

محرّك أمان اجتماعي استراتيجي:

​إن منح مؤسسة الضمان استقلالية حقيقية ليس مجرد إجراء إداري، بل هو خطوة استراتيجية لتعزيز الكفاءة الاستثمارية وتطوير إدارة النظام التأميني تحت مظلة من المساءلة المباشرة. وعلينا أن ندرك بأن استقلالية المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ليست ترفاً إدارياً، بل ضرورة لضمان ديمومة هذا الصرح الوطني الحيوي المهم.
ولعل وضع المؤسسة أمام مسؤولياتها القانونية كصمّام أمان ومثبّت اجتماعي اقتصادي لأبناء المجتمع من خلال قيادة موحدة ومنظومة حوكمة رصينة، يعني تحويلها من مجرد “صندوق تقاعدي” إلى “محرك أمان اجتماعي استراتيجي” قادر على تخفيف حدّة التقلبات الاقتصادية وانعكاساتها على الأفراد بكفاءة وقوة.

الثقة وتحصين حقوق الأجيال:

​على صناع القرار اليوم أن يدركوا أن كل خطوة نحو تعزيز هذه الاستقلالية، لا سيما في استقطاب الكفاءات والتحرر من البيروقراطية، تُعدّ استثماراً مباشراً في الثقة العامة. فالبحث لا ينحصر بموضوع الكفاءة الإدارية، وإنما يمتد لتحصين “حقوق الأجيال” عبر قرارات مهنية، مستقلة، ومسؤولة، تضع مصلحة المشتركين فوق كل اعتبار، ليبقى الضمان الاجتماعي مظلة آمنة لكل الأردنيين، اليوم وغداً.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:55

تساؤل دولة عبدالرؤوف الروابده بين المباركة والاستنكار

09:51

الصناعة والتجارة تُطمئن: أسعار الدواجن والغذاء مستقرة ولا سقوف سعرية دون مبرر

09:45

وزارة الأمن الداخلي الأمريكية تغلق أبوابها وسط أزمة تمويل

09:38

كلمة جلالة الملكة رانيا العبدالله في قمة الأعمال العالميه لمجموعة تايمز ٢٠٢٦

09:36

يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين

09:34

مجموعة البنك الأردني الكويتي تحقق أرباحاً صافية بلغت 151.1 مليون دينار في نهاية العام 2025

09:32

ملفات جيفري اوبستن…التوقيت وخرائط التحولات القادمة

09:27

إدارة السير تبدأ بتنفيذ الخطة المرورية الخاصة بشهر رمضان

09:22

حملة رقابية تستهدف مشاغل ومعامل تعبئة وتغليف الأرز والحبوب

09:18

وزير خارجية مصر: إسرائيل تعرقل تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة

09:12

تركيا تستعرض قوتها العسكرية وتبعث برسائل في مناورات للناتو بألمانيا

09:08

9 شهداء بغارات لجيش الاحتلال خارج مناطق انتشاره في غزة

وفيات
وفيات الجمعة 13-2-2026رولا محمد عودة اللحاويه العمرو في ذمة اللهوفيات الأربعاء 11 – 2 – 2026وفيات الثلاثاء 10 – 2 – 2026عشيرة الكعابنه تفقد أحد رجالاتها المرحوم ناصر الجربان الكعابنه (ابو احمد)