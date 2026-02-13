بنك القاهرة عمان
أتلتيكو يقسو على برشلونة برباعية في نصف نهائي الكأس

ساعتين ago
أتلتيكو يقسو على برشلونة برباعية في نصف نهائي الكأس

وطنا اليوم:حقق أتلتيكو مدريد فوزًا عريضًا على ضيفه برشلونة بنتيجة أربعة أهداف دون رد، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، ليضع قدمًا في المباراة النهائية.
وافتتح إيريك غارسيا التسجيل مبكرًا بالخطأ في مرماه (د6)، بعد تمريرة مرت من تحت قدم حارس برشلونة.
وسجل أنطوان غريزمان الهدف الثاني سريعًا (د14)، ثم أديمولا لوكمان الهدف الثالث (د33)، فيما تكفّل جوليان ألفاريز بتسجيل الهدف الرابع (د45+2).
وفي الشوط الثاني، ألغى حكم الفيديو المساعد «الفار» هدفًا لبرشلونة بداعي التسلل، بعد مراجعة استمرت نحو سبع دقائق.
وفي الدقيقة 86، طُرد إيريك غارسيا مباشرة بعد اعتراضه أحد لاعبي أتلتيكو مدريد.
ويُذكر أن لقاء الإياب سيقام في الثالث من آذار المقبل


