ترمب مطالبا بالعفو عن نتنياهو: على الرئيس الإسرائيلي أن يخجل من نفسه

وطنا اليوم:طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الخميس بإصدار عفو عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يواجه تهما بالفساد، مهاجما الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ بقوله إنه يجب أن “يخجل من نفسه” لعدم منحه العفو.

وخلال فعالية -في البيت الأبيض- امتدح ترمب نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم الإبادة في غزة- على “البلاء العظيم” الذي أبلاه في زمن الحرب.

وأضاف أن على الشعب الإسرائيلي أن يجعل هرتسوغ يخجل لعدم إصدار العفو عن نتنياهو، مشيرا إلى أن “من المخزي ألا يُصدر عفواً عنه. كان عليه أن ‌يصدره”.

وتعليقا على تصريحات ترمب، أصدر مكتب الرئيس الإسرائيلي بيانا قال فيه إن العفو عن نتنياهو قيد المراجعة، وهرتسوغ سينظر في الطلب دون أي تأثير من ضغوط خارجية أو داخلية.

وأضاف أن طلب نتنياهو لا يزال تحت الفحص في وزارة العدل الإسرائيلية للحصول على رأي قانوني، وبمجرد اكتمال ‌هذه العملية سينظر الرئيس في الطلب.

وأوضح مكتب هرتسوغ أن “إسرائيل دولة ذات سيادة يحكمها القانون. وعلى خلاف الانطباع الذي ‌خلقته ‌تعليقات الرئيس ترمب، فإن الرئيس هرتسوغ لم يتخذ بعدُ أي قرار في هذه المسألة”.

وطالب ترمب الرئيسَ الإسرائيلي علنا بالعفو عن نتنياهو عدة مرات، وقال -في أواخر ديسمبر/كانون الأول- إن هرتسوغ أبلغه بأن العفو في الطريق. لكن مكتب هرتسوغ سارع لنفي ذلك.

وبموجب القانون الإسرائيلي، يملك الرئيس صلاحية العفو عن المدانين. لكن لا توجد سابقة لإصدار عفو أثناء إجراءات المحاكمة.

ونتنياهو هو أول رئيس وزراء إسرائيلي يواجه اتهامات بينما لا يزال في منصبه، وهو ينفي تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة منذ توجيه لائحة الاتهام إليه عام 2019.

والتقى نتنياهو ترمب في واشنطن يوم الأربعاء، في سابع لقاء بينهما منذ عودة ترمب إلى الرئاسة العام الماضي، وكان ضمن جدول اللقاء إجراء محادثات للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامج إيران النووي وصواريخها الباليستية.