الأمم المتحدة تبدأ إزالة 370 ألف طن نفايات من وسط غزة

ساعة واحدة ago
وطنا اليوم:بدأ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني المحلية في غزة، إزالة مئات الآلاف من أطنان النفايات في منطقة سوق فراس وسط مدينة غزة، والتي تشكل مخاطر صحية وبيئية جسيمة على السكان، بسبب عدم توفر إمكانيات إزالتها أثناء الحرب.
وبحسب موقع الأمم المتحدة، اليوم الخميس، فقد تكدس نحو 370 ألف طن من النفايات خلال الحرب التي امتدت لأكثر من عامين، مما حوّل المنطقة إلى بؤرة للتلوث، في ظل انهيار الخدمات الأساسية، بما في ذلك جمع القمامة وأنظمة الصرف الصحي.
وأشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى قيام شاحنات وجرافات برفع النفايات من الشارع ونقلها إلى أماكن بعيدة عن المناطق السكنية


