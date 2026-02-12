العاصفة كريستين تُطيح بوزيرة الداخلية البرتغالية

وطنا اليوم:قدّمت وزيرة داخلية البرتغال ماريا لوسيا أمارال، اليوم الأربعاء، استقالتها على خلفية انتقادات واسعة حول التعامل مع العواصف التي ضربت شبه الجزيرة الإيبيرية خلال الأسبوعين الماضيين.

وأوضحت أمارال في بيان صادر عن مكتب الرئيس في لشبونة، أنها لم تعد تتمتع بـ”المتطلبات الشخصية والسياسية” اللازمة للمنصب.

وأشار البيان وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية، إلى أن رئيس الوزراء لويس مونتينيجرو سيتولى مهام الوزيرة مؤقتًا حتى تعيين بديل.

وأسفرت العاصفة “كريستين” عن وفاة ما لا يقل عن ثمانية أشخاص في البرتغال، فيما قدرت الإحصاءات الرسمية حجم الأضرار بأكثر من 4 مليارات يورو (77ر4 مليار دولار)، ما يجعلها واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية التي شهدتها البلاد مؤخرًا.