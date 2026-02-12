بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون برلمانية

المستقلة للانتخاب تبلغ مجلس النواب بعضوية حمزة الطوباسي رسميا

18 دقيقة ago
المستقلة للانتخاب تبلغ مجلس النواب بعضوية حمزة الطوباسي رسميا

وطنا اليوم:أبلغ رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة، مجلس النواب، بأن حمزة هاني الطوباسي سيكون النائب الجديد في المجلس، بعد شغور مقعد النائب محمد الجراح.
وقال المعايطة في كتابه الذي أرسله إلى رئيس مجلس النواب مازن القاضي “إشارة إلى كتابكم رقم 405/20/5 تاريخ 2026/2/11، والمتضمن إشعار الهيئة بشغور مقعد النائب عن حزب العمال محمد أحمد علي الجراح، واستنادا لأحكام الفقرة (3) من المادة (58) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022 وتعديلاته، فقد قرر مجلس الهيئة المستقلة للانتخاب في قراره رقم (4) تاريخ 2026/2/11 اعتبار المرشح الذي يليه من ذات الفئة والقائمة هو السيد حمزة هاني محمد خليل”.
وبحسب مجلس النواب، يؤدي حمزة الطوباسي، الاثنين المقبل، اليمين الدستورية عضوا في مجلس النواب سندا لأحكام المادة (80) من الدستور بالنص التالي دون زيادة أو نقصان.
الأربعاء، أيّدت المحكمة الإدارية العليا قرار المحكمة الإدارية القاضي بفصل النائب محمد الجرّاح من حزب العمال، إذ يعدّ قرار المحكمة الإدارية العليا قرارًا قطعيًّا لا مجال فيه للطعن والعودة.
ووفقا للمادة (58/4) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022 قد نصت على “إذا استقال النائب الذي فاز عن القائمة الحزبية من الحزب الذي ينتمي إليه أو فصل بقرار اكتسب الدرجة القطعية يتم ملء مقعده من المترشح الذي يليه من القائمة ذاتها التي فاز عنها، وإذا تعذر ذلك يتم ملء المقعد من القائمة التي تليها مباشرة، وضمن الترتيب المنصوص عليه في هذا القانون.”
وفيما يتعلق بوجود طعن مقدم من المرشح الذي سيخلف الجراح بشأن قرار فصله سابقًا من الحزب ضمن مجموعة من الأعضاء، أوضحت الهيئة أن الطعن لا يزال منظورًا أمام القضاء، وأن المرشح يُعد قانونيًا عضوًا في الحزب إلى حين صدور قرار قطعي، كما كان الحال مع الجراح قبل صدور الحكم النهائي بحقه.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:37

ربيع الأردن 2026 يسرق القلوب… ومؤثرون قطريون: كأنها قطعة من الجنة

15:34

العاصفة كريستين تُطيح بوزيرة الداخلية البرتغالية

15:23

البدور يتفقد مبنى مستشفى الأميرة بسمة القديم ويزور الجديد

15:21

حملة استعادة النباتات المحلية الأصيلة في العقبة

15:17

محفظة استثمار الضمان العقارية تحقق صافي زيادة عن كلفتها بـ 290 مليون دينار

15:02

اختتام دورة “الكتابة الإبداعية والرقمية والبودكاست” في العقبه/صور

14:59

الضمان الاجتماعي : صرف رواتب المتقاعدين 19 شباط

14:51

زين تُسرع تبني رؤى الذكاء الاصطناعي لتعزيز مبادرات رفع الكفاءة الإنتاجية وتحسين تجربة العملاء

14:48

بيان صادر عن حزب العمال من أجل سيادة القانون وصون الإرادة السياسية… سنلجأ إلى القضاء

14:46

أورنج الأردن تدعم مواهب الشباب عن طريق رعاية نموذج الأمم المتحدة في كينغز أكاديمي

14:44

في مصنع القرار السياحي… الحاجة إلى شخصية بحجم المسؤولية

14:23

الدفاع السورية تعلن تسلم قاعدة التنف من القوات الأميركية

وفيات
رولا محمد عودة اللحاويه العمرو في ذمة اللهوفيات الأربعاء 11 – 2 – 2026وفيات الثلاثاء 10 – 2 – 2026عشيرة الكعابنه تفقد أحد رجالاتها المرحوم ناصر الجربان الكعابنه (ابو احمد)وفيات الإثنين 9 – 2 – 2026