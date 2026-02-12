أورنج الأردن تدعم مواهب الشباب عن طريق رعاية نموذج الأمم المتحدة في كينغز أكاديمي

وطنا اليوم:قدمت أورنج الأردن رعايتها لمؤتمر نموذج الأمم المتحدة، المنظم من قبل مدرسة كينغز أكاديمي (KAMUN)، في خطوة تأتي تقديراً لدور الشركة بصفتها المزوّد الرقمي الرائد والمسؤول في الأردن ودعماً للمبادرات التعليمية والثقافية الهادفة لتطوير مهارات الطلبة. ويهدف المؤتمر إلى تزويد الطلاب بتجربة واقعية تحاكي الأمم المتحدة، حيث شهد على مدار ثلاثة أيام حضوراً واسعاً ضم حوالي 400 مشتركاً.

وفي بيئة حيوية من حلقات النقاش التي أقيمت داخل حرم مدرسة كينغز أكاديمي، أخذ المشتركون بتأدية أدوار مختلفة كالمندوبين، والموظفين، والفرق الإعلامية والأمنية، والقضاة، ورؤساء اللجان، وأعضاء الفريق المنظم. كما تميزت هذه النسخة من المؤتمر باستضافة عدد من المتحدثين المتميزين لتقديم رؤى استراتيجية حول التحديات الراهنة حول العالم.

وأكدت أورنج الأردن أن هذه الرعاية تجسّد التزامها المتواصل بتعزيز المفهوم الفكري والتعليمي لدعم مستقبل ريادي للشباب، وتأتي امتداداً لمبادراتها وبرامجها التي تستهدف تطوير مهارات الشابات والشباب القيادية عبر توفير الأدوات والخبرات اللازمة لتجربة فكرية ومبتكرة لا مثيل لها.

المؤتمر قائم على تحقيق أهداف تعليمية جوهرية أبرزها تنمية مهارات القيادة والتفاوض، وتعزيز قدرات النقاش والمناظرة، وإعداد أبحاث علمية شاملة حول مختلف القضايا المحلية والعالمية. ومن خلال دعمها المستمر لنسخ سابقة من هذا المؤتمر، أحدثها المقامة في المدارس الإنجليزية الحديثة، ساهمت أورنج الأردن في تمكين مئات الطلبة في سياق جهودها الراسخة بتعزيز مهارات الشباب لتشكيل مستقبل رقمي واجتماعي مبتكر ومستدام.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.orange.jo