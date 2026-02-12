بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. بنوك وشركات

أورنج الأردن تدعم مواهب الشباب عن طريق رعاية نموذج الأمم المتحدة في كينغز أكاديمي

58 دقيقة ago
أورنج الأردن تدعم مواهب الشباب عن طريق رعاية نموذج الأمم المتحدة في كينغز أكاديمي

وطنا اليوم:قدمت أورنج الأردن رعايتها لمؤتمر نموذج الأمم المتحدة، المنظم من قبل مدرسة كينغز أكاديمي (KAMUN)، في خطوة تأتي تقديراً لدور الشركة بصفتها المزوّد الرقمي الرائد والمسؤول في الأردن ودعماً للمبادرات التعليمية والثقافية الهادفة لتطوير مهارات الطلبة. ويهدف المؤتمر إلى تزويد الطلاب بتجربة واقعية تحاكي الأمم المتحدة، حيث شهد على مدار ثلاثة أيام حضوراً واسعاً ضم حوالي 400 مشتركاً.
وفي بيئة حيوية من حلقات النقاش التي أقيمت داخل حرم مدرسة كينغز أكاديمي، أخذ المشتركون بتأدية أدوار مختلفة كالمندوبين، والموظفين، والفرق الإعلامية والأمنية، والقضاة، ورؤساء اللجان، وأعضاء الفريق المنظم. كما تميزت هذه النسخة من المؤتمر باستضافة عدد من المتحدثين المتميزين لتقديم رؤى استراتيجية حول التحديات الراهنة حول العالم.
وأكدت أورنج الأردن أن هذه الرعاية تجسّد التزامها المتواصل بتعزيز المفهوم الفكري والتعليمي لدعم مستقبل ريادي للشباب، وتأتي امتداداً لمبادراتها وبرامجها التي تستهدف تطوير مهارات الشابات والشباب القيادية عبر توفير الأدوات والخبرات اللازمة لتجربة فكرية ومبتكرة لا مثيل لها.
المؤتمر قائم على تحقيق أهداف تعليمية جوهرية أبرزها تنمية مهارات القيادة والتفاوض، وتعزيز قدرات النقاش والمناظرة، وإعداد أبحاث علمية شاملة حول مختلف القضايا المحلية والعالمية. ومن خلال دعمها المستمر لنسخ سابقة من هذا المؤتمر، أحدثها المقامة في المدارس الإنجليزية الحديثة، ساهمت أورنج الأردن في تمكين مئات الطلبة في سياق جهودها الراسخة بتعزيز مهارات الشباب لتشكيل مستقبل رقمي واجتماعي مبتكر ومستدام.
للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.orange.jo


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:37

ربيع الأردن 2026 يسرق القلوب… ومؤثرون قطريون: كأنها قطعة من الجنة

15:34

العاصفة كريستين تُطيح بوزيرة الداخلية البرتغالية

15:27

المستقلة للانتخاب تبلغ مجلس النواب بعضوية حمزة الطوباسي رسميا

15:23

البدور يتفقد مبنى مستشفى الأميرة بسمة القديم ويزور الجديد

15:21

حملة استعادة النباتات المحلية الأصيلة في العقبة

15:17

محفظة استثمار الضمان العقارية تحقق صافي زيادة عن كلفتها بـ 290 مليون دينار

15:02

اختتام دورة “الكتابة الإبداعية والرقمية والبودكاست” في العقبه/صور

14:59

الضمان الاجتماعي : صرف رواتب المتقاعدين 19 شباط

14:51

زين تُسرع تبني رؤى الذكاء الاصطناعي لتعزيز مبادرات رفع الكفاءة الإنتاجية وتحسين تجربة العملاء

14:48

بيان صادر عن حزب العمال من أجل سيادة القانون وصون الإرادة السياسية… سنلجأ إلى القضاء

14:44

في مصنع القرار السياحي… الحاجة إلى شخصية بحجم المسؤولية

14:23

الدفاع السورية تعلن تسلم قاعدة التنف من القوات الأميركية

وفيات
رولا محمد عودة اللحاويه العمرو في ذمة اللهوفيات الأربعاء 11 – 2 – 2026وفيات الثلاثاء 10 – 2 – 2026عشيرة الكعابنه تفقد أحد رجالاتها المرحوم ناصر الجربان الكعابنه (ابو احمد)وفيات الإثنين 9 – 2 – 2026