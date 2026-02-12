بنك القاهرة عمان
الدفاع السورية تعلن تسلم قاعدة التنف من القوات الأميركية

ساعة واحدة ago
الدفاع السورية تعلن تسلم قاعدة التنف من القوات الأميركية

وطنا اليومأعلنت وزارة الدفاع السورية، الخميس، عن استلام الجيش السوري لقاعدة التنف العسكرية من الجانب الأميركي.
وقالت الوزراة في بيان: “من خلال التنسيق بين الجانب السوري والجانب الأميركي قامت وحدات من الجيش العربي السوري باستلام قاعدة التنف وتأمين القاعدة ومحيطها وبدأت الانتشار على الحدود السورية العراقية الأردنية في بادية التنف”.
وأكملت: “ستبدأ قوات حرس الحدود في الوزارة استلام مهامها والانتشار بمنطقة التنف خلال الأيام القادمة”.
وتنشر الولايات المتحدة في سوريا والعراق جنودا في إطار التحالف الدولي لمكافحة “داعش” الذي شكّلته في العام 2014، بعدما سيطر التنظيم على مساحات شاسعة من البلدين إلى حين دحره من آخر معاقله بالعراق في العام 2017 وفي سوريا بالعام 2019.
وكان مصدر عسكري قد قال لوكالة “فرانس برس”: “انسحبت اليوم القوات الأميركية بالكامل من قاعدة التنف باتجاه قاعدة البرج في الأردن”.
وأضاف أن قوات الأمن السورية منتشرة في المنطقة وأن “وزارة الدفاع أرسلت قوات اليوم لسد الفراغ بعد رحيل الأميركيين”.
وأكّد مصدر عسكري ثان انسحاب القوات الأميركية، موضحا أنهم “بدؤوا بعملية الانسحاب قبل 15 يوما”، مضيفا أنهم “سيواصلون التنسيق مع القاعدة في التنف” من الأردن


