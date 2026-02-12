بنك القاهرة عمان
البنك الأردني الكويتي يرعى مؤتمر “نموذج الأمم المتحدة” للمدرسة الأمريكية الحديثة (MASMUN’26)

28 دقيقة ago
وطنا اليوم:ضمن رؤيته في تمكين الشباب والاستثمار بالجيل القادم، قدّم البنك الأردني الكويتي رعايته لمؤتمر “نموذج الأمم المتحدة” الذي نظمته المدرسة الأمريكية الحديثة (MASMUN’26)، والذي عُقدت فعالياته على مدار ثلاثة أيام في فندق الفيرمونت – عمان.
وتوزعت فعاليات المؤتمر لتشمل الجانبين النظري والعملي، حيث تناول المشاركون خلال جلسات اللجان المتخصصة مجموعة من القضايا المحورية، أبرزها حقوق الإنسان، والأمن الدولي، والهجرة، والسيادة الوطنية، والمسؤولية الأخلاقية، حيث قاموا بتحليل هذه الملفات بروح دبلوماسية بنّاءة.
ويُعد هذا المؤتمر فعالية أكاديمية رائدة تهدف إلى محاكاة آلية عمل منظمة الأمم المتحدة، وتعزيز وعي القيادات الشابة بالقضايا العالمية المعاصرة. وقد شهد الحدث مشاركة واسعة ضمت ما يقارب 350 طالباً وطالبة من مختلف المدارس الدولية في المملكة، إلى جانب نخبة من التربويين والضيوف.
وتؤكد هذه الرعاية حرص البنك الأردني الكويتي على صقل مهارات القيادات الشابة وتعزيز قدراتهم القيادية والفكرية، وترسيخ قيم الحوار والانفتاح والمسؤولية، والعمل بروح الفريق، بما ينعكس إيجاباً على مسيرتهم الأكاديمية والمهنية مستقبلاً.


