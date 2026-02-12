أمنية، إحدى شركات Beyon ، تتعاون مع Bitdefender لإطلاق حلول سيبرانية رائدة لحماية الشركات والمؤسسات في الأردن

وطنا اليوم:أعلنت أمنية، إحدى شركات Beyon والمصنفة كأفضل شبكة موبايل في الأردن، عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة Bitdefender الرائدة عالمياً في مجال الحماية الرقمية، تهدف إلى تقديم حزمة متكاملة من الحلول والخدمات المتقدمة في الكشف والحماية من التهديدات السيبرانية (XDR and MDR)، والمصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المؤسسات من مختلف القطاعات.

وتُمكّن هذه الشراكة عملاء أمنية من الوصول إلى أحدث حلول الحماية الرقمية وأكثرها تطوراً، من خلال مركز العمليات السيبراني (SOC) التابع لشركة أمنية والتي تشمل أنظمة متعددة الطبقات لمكافحة الهجمات الإلكترونية، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف المبكر عن التهديدات، إلى جانب حماية شاملة للبريد الإلكتروني واأجهزة الحاسوب والخوادم.

وقال الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في شركة أمنية، ايهاب حافظ: “إن شراكتنا مع اسم عالمي موثوق مثل Bitdefender، يعكس التزامنا الراسخ تجاه عملائنا الذين هم في صلب أولوياتنا، لذا نسعى دائما لتوفير حلولٍ عالمية المستوى مدعومة بخبرة محلية تضمن لهم راحة البال والاستمرارية في أعمالهم بأعلى درجات الأمان.”

وأشار حافظ، إلى أن هذه الشراكة تمثل خطوة جديدة في مسيرة أمنية نحو دعم التحول الرقمي في الأردن، وتعزيز ثقة الشركات والمؤسسات بقدرتها على مواجهة التحديات الأمنية المتنامية.

من جانبها، أكدت ألينا دراغانيسكو، نائب المدير العام والنائب الأول لرئيس عمليات الأعمال في مجموعة Bitdefender Business Solutions، أهمية هذا التعاون، قائلة” :تُسهم شراكتنا مع أمنية في توسيع نطاق حلول Bitdefender المتقدمة للأمن السيبراني في الأردن. ومن خلال هذا التعاون، نجمع بين تقنيات الحماية عالمية المستوى والخبرات المحلية لتقديم استجابة فعّالة ودعم مباشر يلبي احتياجات المؤسسات. ومن خلال توحيد ابتكارات Bitdefender الرائدة في مجال الأمن مع الدور المحوري الذي تضطلع به أمنية في السوق الأردني، نوفر تجربة حماية متكاملة ترتقي إلى أعلى المعايير العالمية في الأمن السيبراني.”

تجدر الإشارة إلى أن هذه الشراكة تمثل نقطة تحول مهمة في تعزيز منظومة الأمن السيبراني في الأردن، إذ تتيح للمؤسسات في مختلف القطاعات الاستفادة من حلول متطورة تحظى بدعم محلي عالي الكفاءة. وبذلك تكرس أمنية بالتعاون مع Bitdefender موقعها كشريك موثوق ومزوّد رائد للحلول الرقمية المتكاملة، بما يمنح عملاءها قيمة مضافة ويعزز قدرتهم على مواجهة التحديات المستقبلية.