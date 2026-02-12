بنك الإسكان بصدد إصدار أول سندات تمويل أزرق في المملكة تصل إلى 200 مليون دولار

وطنا اليوم:في مبادرة هي الأولى من نوعها على مستوى المملكة، يستعد بنك الإسكان لإطلاق أول سندات تمويل أزرق (Blue Bonds) بقيمة إجمالية تصل إلى 200 مليون دولار أمريكي، ويأتي الإصدار ضمن الاتفاق المبدئي مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث ستكون الشريحة الأولى بواقع 100 مليون دولار، لتشكل ركيزة أساسية في تمويل المشاريع المستدامة المخصصة للموارد المائية.

ويهدف البنك من خلال إصدار هذه السندات إلى توفير حلول تمويلية متخصصة لمشاريع تعزز من القدرة المائية للأردن، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية والأطر الرقابية لتعزيز الاستثمار المستدام، كما يعكس هذا التوجه التزام البنك بالمساهمة الفاعلة في النمو الاقتصادي المسؤول عبر تنويع أدواته التمويلية بما ينسجم مع الأهداف الاستراتيجية للبنك المتعلقة بالاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة. ويؤكد بنك الإسكان أن عملية الإصدار خاضعة لموافقة الجهات الرقابية والتنظيمية، بما يتوافق مع كافة متطلبات الإفصاح المتبعة ضماناً للشفافية.