بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. بنوك وشركات

بنك الإسكان بصدد إصدار أول سندات تمويل أزرق في المملكة تصل إلى 200 مليون دولار

ساعتين ago
بنك الإسكان بصدد إصدار أول سندات تمويل أزرق في المملكة تصل إلى 200 مليون دولار

وطنا اليوم:في مبادرة هي الأولى من نوعها على مستوى المملكة، يستعد بنك الإسكان لإطلاق أول سندات تمويل أزرق (Blue Bonds) بقيمة إجمالية تصل إلى 200 مليون دولار أمريكي، ويأتي الإصدار ضمن الاتفاق المبدئي مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث ستكون الشريحة الأولى بواقع 100 مليون دولار، لتشكل ركيزة أساسية في تمويل المشاريع المستدامة المخصصة للموارد المائية.
ويهدف البنك من خلال إصدار هذه السندات إلى توفير حلول تمويلية متخصصة لمشاريع تعزز من القدرة المائية للأردن، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية والأطر الرقابية لتعزيز الاستثمار المستدام، كما يعكس هذا التوجه التزام البنك بالمساهمة الفاعلة في النمو الاقتصادي المسؤول عبر تنويع أدواته التمويلية بما ينسجم مع الأهداف الاستراتيجية للبنك المتعلقة بالاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة. ويؤكد بنك الإسكان أن عملية الإصدار خاضعة لموافقة الجهات الرقابية والتنظيمية، بما يتوافق مع كافة متطلبات الإفصاح المتبعة ضماناً للشفافية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:52

الأمير ويليام يختتم زيارته للسعودية بجولة بيئية في العلا

11:45

103.10 دنانير سعر غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية الخميس

11:41

علوان والنعيمات ضمن أفضل هدافي المنتخبات عالميا

11:37

بنك ABC الإسلامي يعلن عن نتائجه المالية محققًا أرباح صافية بقيمة 50.3 مليون دولار أمريكي للسنة المالية 2025

11:30

كابيتال بنك يدعم عقد ورشة تدريبية متخصصة بالتعاون مع منصة “إدراك”‎

11:29

البنك الأردني الكويتي يرعى مؤتمر “نموذج الأمم المتحدة” للمدرسة الأمريكية الحديثة (MASMUN’26)

11:27

رمضان بالخير غير تنطلق لدعم الأسر في الأردن وغزة

11:22

الأمن للمتنزهين: لا تضعوا الأطفال في صناديق المركبات

11:08

إيران تنفي إعدام معتقلين: دعاية إسرائيلية لتحريض ترامب

10:56

جلسه حواريه بالعقبه بعنوان الملك والمسيرة من التمكين الى الإنجاز

10:40

42 قتيلا منذ مطلع العام.. 5 جرائم قتل خلال ساعات بأراضي 48

10:30

الأمم المتحدة: 5 محاولات لاغتيال الشرع ووزيرين العام الماضي

وفيات
رولا محمد عودة اللحاويه العمرو في ذمة اللهوفيات الأربعاء 11 – 2 – 2026وفيات الثلاثاء 10 – 2 – 2026عشيرة الكعابنه تفقد أحد رجالاتها المرحوم ناصر الجربان الكعابنه (ابو احمد)وفيات الإثنين 9 – 2 – 2026