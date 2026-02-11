بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون برلمانية

الهميسات يشيد بإنجازات”البوتاس العربية”

3 ساعات ago
الهميسات يشيد بإنجازات”البوتاس العربية”

وطنا اليوم:أشاد رئيس كتلة حزب مبادرة النيابية، النائب أحمد الهميسات، بالإنجازات المتتالية التي حققتها شركة البوتاس العربية، مثمّنًا الجهود الكبيرة والإدارة الحكيمة والملهمة لرئيس مجلس إدارتها، في قيادة واحدة من أبرز المؤسسات الاقتصادية الوطنية.

وقال الهميسات إن الرؤية الثاقبة والنهج الإداري الرشيد أسهما في تعزيز الأداء المالي والتشغيلي للشركة، ما انعكس إيجابًا على مكانة الأردن على الخريطة الاقتصادية العالمية، وأدى إلى تحقيق نتائج مالية متميزة عززت تنافسية الشركة عالميًا، ووسّعت حضورها في الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.

وأضاف أن نجاح “البوتاس العربية” في اختراق أصعب الأسواق العالمية، وعلى رأسها السوق الأوروبي، يؤكد كفاءة الإدارة وحرصها على الالتزام بأعلى معايير الجودة والمواصفة، مشيرًا إلى مساهمة الشركة وشركاتها التابعة والحليفة بأكثر من 1.3 مليار دولار في احتياطي العملات الأجنبية للمملكة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي.
ولفت الهميسات إلى الدور المحوري للشركة في رفد خزينة الدولة من خلال الضرائب وعوائد التعدين وأجور الامتياز والموانئ، فضلًا عن دعم الصادرات الوطنية وتعزيز متانة الاقتصاد، إلى جانب إسهاماتها البارزة في مشاريع المسؤولية المجتمعية في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية وتمكين الشباب في مختلف المحافظات.

وأكد الهميسات اعتزاز كتلة حزب مبادرة النيابية بهذه النجاحات الوطنية، متمنيًا لإدارة الشركة دوام التقدم والتميز، ومشددًا على أهمية مواصلة البناء على هذه الإنجازات لخدمة الاقتصاد الوطني.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:43

تجارة الأردن تعيد افتتاح مكتب مجلس الأعمال الأردني السعودي في مبناها

16:40

الإفتاء توضح حول منهجية إثبات الشهور الهجرية ورمضان

16:34

التعليم العالي: تحديد دوام الطلبة في رمضان من صلاحيات الجامعات

16:31

الأردن وسوريا يوقعان اتفاقية محدثة لتنظيم الخدمات الجوية بين البلدين

16:08

رغم إبهار مدربه وزملائه.. حمزة عبدالكريم ينتظر شهرين للظهور مع برشلونة

15:54

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفداً من أبناء عشيرة المشاقبة

15:52

مبادرة ولي العهد..السردية الأردنية مقاربة فكرية وبنيوية لإعادة تشكيل الوعي الوطني

15:49

عمان الأهلية تشارك ببرنامج رحلة المشاعر المقدسة بالسعودية

15:47

عمّان الأهلية تشارك بجلسة تعريفية حول منحة البرلمان الألماني

15:40

للعام الثاني على التوالي .. الأردن يحقق تقدمًا على مؤشر مدركات الفساد 2025

15:34

رئيس هيئة الأركان يستقبل قائد القوات المركزية الأميركية

15:31

مجلس النواب يقر 11 مادة من مشروع قانون الغاز لسنة 2025

وفيات
وفيات الأربعاء 11 – 2 – 2026وفيات الثلاثاء 10 – 2 – 2026عشيرة الكعابنه تفقد أحد رجالاتها المرحوم ناصر الجربان الكعابنه (ابو احمد)وفيات الإثنين 9 – 2 – 2026نعي بوفاة الحاج محمد ياسين ابو بسام