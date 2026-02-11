بنك القاهرة عمان
زين تدعم الحفل السنوي الخيري لمؤسسة فلسطين الدولية للتنمية

ساعتين ago
وطنا اليوم:مواصلةً لدورها بدعم القضية الفلسطينية النابع من التزامها الإنساني والقومي وانسجاماً مع الموقف الأردني الثابت تجاه القضية الفلسطينية؛ قدّمت شركة زين الأردن رعايتها الرئيسية للحفل الخيري السنوي العشرون (ليلة لفلسطين) لمؤسسة فلسطين الدولية للتنمية، والذي أُقيم مساء السبت تحت رعاية الدكتور عبد الرؤؤف الروابدة.
ويُرسّخ دعم زين المتواصل لمؤسسة فلسطين الدولية منذ أعوام التزامها بدعم البرامج والمبادرات التي تُعنى بتقديم العون والمساندة للشعب الفلسطيني الشقيق وتعزيز صموده في مواجهة مختلف التحديات، وامتداداً لدورها المجتمعي والإنساني والقومي، كما يشمل هذا الدعم مساندة الجهود الرامية إلى الحفاظ على الهوية الثقافية وتعزيز الحضور الإبداعي الفلسطيني، وانسجاماً مع المواقف الإنسانية الراسخة التي تتبناها المملكة الأردنية الهاشمية في دعم الأشقاء والتي شكّلت أنموذجاً يُحتذى به في التضامن والتكافل الإنساني، مؤكدة بذلك عُمق الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع الشعبين.
وشهد الحفل مشاركة عدد من الشخصيات الدبلوماسية والاجتماعية، حيث تم تكريم نخبة من الأفراد والمؤسسات الداعمة والمتبرعة لمبادرات المؤسسة، تقديراً لدورهم في مساندة قضية فلسطين كما تضمّن الحفل فقرات فنية وثقافية متنوعة عكست غِنى التراث الفلسطيني وأصالته.
يُذكر بأن مؤسسة فلسطين الدولية للتنمية تعمل منذ تأسيسها على تكريم الإبداع الفلسطيني والعربي وتسعى إلى تمكين الأفراد وتعزيز الروابط الثقافية عبر برامجها ومبادراتها المتنوعة.


