ساعة واحدة ago
سلاح طبي في ساحات الحرب.. رذاذ يوقف النزيف خلال ثانية

وطنا اليوم:طوّر علماء من المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا بخاخا جديدا قادرا على إيقاف النزيف الحاد بشكل شبه فوري، في ابتكار قد يُحدث نقلة في طب الطوارئ، خصوصا في الحالات التي يكون فيها المصاب مهددا بفقدان حياته بسبب النزف، مثل ساحات القتال.
وقال فريق البحث إن البخاخ يتفاعل مع الدم ليحوّله خلال أقل من ثانية إلى مادة هلامية لينة ذات قوام مطاطي، ما يتيح إغلاق الجرح ميكانيكيا بسرعة، إلى جانب المساعدة في تسريع عملية التخثّر الطبيعية في الجسم.
وبالمقارنة مع الإسعافات الميدانية التقليدية المعتمدة على الضمادات والضغط المباشر على موضع الإصابة، يمتاز البخاخ بسرعته وعدم حاجته إلى تطبيق ضغط على الجرح، وهو عامل حاسم في الإصابات الرضّية حيث تكون الثواني فارقة.
وأشار الباحثون إلى أن البخاخ مناسب لإصابات مثل طلقات النار، وشظايا الانفجارات، والجروح العميقة أو الواقعة في أماكن يصعب تضميدها، إضافة إلى الحالات التي لا تنجح فيها العاصبات أو الشاش الطبي بالشكل المطلوب.
كما أوضحوا أن المسحوق قادر على امتصاص كمية من الدم تعادل نحو 7 أضعاف وزنه


