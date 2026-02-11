بنك القاهرة عمان
الأونروا: الإجراءات الإسرائيلية في الضفة تقوّض مستقبل الفلسطينيين وتضرب القانون الدولي

ساعتين ago
الأونروا: الإجراءات الإسرائيلية في الضفة تقوّض مستقبل الفلسطينيين وتضرب القانون الدولي

وطنا اليوم:قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، إن إجراءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي الجديدة في الضفة الغربية تقوض مستقبل الفلسطينيين وتمثل ضربة جديدة للقانون الدولي.
وأضافت الوكالة في منشور لها على منصة “إكس”، أن هذه الإجراءات الجديدة تمهد أمام تسارع توسيع المستعمرات في الضفة الغربية، بما يُقوّض أكثر مستقبل الفلسطينيين.
وأشارت إلى أنها أيضا “وصفة” لمزيد من السيطرة واليأس والعنف، وترسيخاً لسوابق خطيرة ذات تداعيات عالمية


وفيات
وفيات الأربعاء 11 – 2 – 2026وفيات الثلاثاء 10 – 2 – 2026عشيرة الكعابنه تفقد أحد رجالاتها المرحوم ناصر الجربان الكعابنه (ابو احمد)وفيات الإثنين 9 – 2 – 2026نعي بوفاة الحاج محمد ياسين ابو بسام