الأردن يعزي كندا بضحايا حادث إطلاق النار

ساعتين ago
وطنا اليوم:أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب كندا الصديقة بضحايا حادث إطلاق نار وقع في مدرسة في إحدى المقاطعات.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب كندا الصديقة في هذا الحادث الأليم، معربًا عن أصدق التعازي لأُسَر الضحايا ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.


