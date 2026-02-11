وطنا اليوم:النائب مشوقة يسأل الرئيس حسان هل فاتورة الكهرباء أصبحت قرض مدى الحياة على المواطن.

نص السؤال:

معالي رئيس مجلس النواب

الموضوع: تسعيرة الكهرباء

استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور، وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، أرجو توجيه السؤال النيابي التالي إلى دولة رئيس الوزراء.

.1ما الأسس القانونية والاقتصادية التي اعتمدتها الحكومة في الإبقاء على نظام الشرائح التصاعدي لتعرفة الكهرباء، رغم ثبوت تأثيره المباشر على رفع الفواتير خلال أشهر الشتاء، وما مبررات عدم تعديل هذا النظام بما يراعي الاستهلاك الموسمي القهري للمواطنين.؟

.2 هل تتحمل فواتير الكهرباء المنزلية أي أعباء مباشرة أو غير مباشرة ناتجة عن الفاقد الكهربائي الفني أو غير الفني، وما السند القانوني الذي يحدد آلية احتساب هذا الفاقد، مع تزويدي بالبيانات الرسمية.؟

.3ما أسباب عدم إعادة هيكلة التعرفة الكهربائية خلال شهري ديسمبر ويناير، رغم ارتفاع الأحمال الكهربائية بنسبة تصل إلى 60% وفق تقارير شركة الكهرباء الوطنية، وما الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لحماية المشتركين من الانتقال القسري إلى شرائح أعلى.؟

.4ما السند القانوني لاستثناء غير المسجلين على منصة دعم الكهرباء أو بعض الفئات المقيمة من التعرفة المدعومة منذ الشريحة الأولى، وما مدى انسجام ذلك مع مبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما دستورياً.؟

.5ما حجم الوفر أو الإيرادات الإضافية التي تحققها الحكومة وشركة الكهرباء الوطنية خلال أشهر الذروة الشتوية (12 و1) ، مقارنة بالأشهر المعتدلة، وأين يتم توجيه هذه الفروقات المالية.؟

.6ما مدى جاهزية العدادات الذكية التي تم تركيبها حديثًا في تمكين المواطنين فعليًا من مراقبة استهلاكهم وضبطه، وهل تم إجراء دراسات تقييم أثر حقيقية قبل تعميمها، مع تزويدي بنتائج هذه الدراسات.؟

.7هل لدى الحكومة خطة تشريعية أو تنفيذية لإعادة النظر في سياسة تسعير الكهرباء للأغراض المنزلية، وبخاصة ما يتعلق بالتدفئة الكهربائية، بما ينسجم مع الظروف المناخية ومستويات الدخل، أم أن المواطن سيبقى وحده يتحمل عبء ارتفاع الاستهلاك الموسمي.؟

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

النائب المهندس

عدنان مشوقه