اتصال هاتفي بين أمير قطر والرئيس الأمريكي لبحث التهدئة في المنطقة

وطنا اليوم:أفاد الديوان الأميري القطري بوقوع اتصال هاتفي بين أمير دولة قطر تميم بن حمد والرئيس الأمريكي دونالد ترمب، جرى خلاله استعراض مجموعة من الملفات الإقليمية الراهنة.

وتناول الجانبان بالبحث آخر التطورات التي تشهدها المنطقة، مع التركيز على الجهود الدولية الرامية إلى خفض حدة التصعيد.

تعزيز الأمن ودعم المساعي الدبلوماسية

ركزت المباحثات بين الزعيمين على سبل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، حيث جرى التأكيد على ما يلي:

بحث الجهود الدولية: ناقش الطرفان آليات خفض التصعيد لضمان استقرار المنطقة.

أهمية التنسيق: شدد أمير قطر والرئيس ترمب على ضرورة مواصلة التنسيق المشترك بين الدولتين.

الخيار الدبلوماسي: جرى التأكيد على دعم كافة المساعي الدبلوماسية لمعالجة الأزمات القائمة.

يعكس هذا التواصل الدور المحوري للوساطة القطرية والشراكة الاستراتيجية مع واشنطن في التعامل مع قضايا الشرق الأوسط، والسعي نحو إيجاد حلول سلمية للنزاعات المتفاقمة