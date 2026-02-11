شركات الحج الفلسطينية تعلق العمل بموسم الحج 2026

وطنا اليوم:أعلنت شركات الحج والعمرة الاضراب في موسم الحج الحالي، كما قررت عدم المشاركة والذهاب مع الحجاج إلى الديار المباركة هذا العام .

مستشار شركات الحج والعمرة في الضفة الغربية كاظم حسونة قال ان الشركات قررت الاضراب وعدم الذهاب مع حجاج بيت الله الحرام هذا العام لعدة أسباب متعلقة بعدم التزام وزارة الاوقاف والحكومة بوعودها للشركات العام الماضي.

واضاف ان احد اهم الأسباب التي اجبر الشركات على الاضراب هذه العام هي تمسك الحكومة بان يكون لكل 3 حافلات تقل اكثر من 100 حاج إداري واحد او اثنين فقط، بينما تطالب الشركات برفع هذا العدد إلى ثلاثة من اجل تقديم خدمات ترتقي بحجاج بيت الله الحرام .

وتابع:” ان كان عنوان هذه الخطوة من الحكومة هو ترشيد التكاليف للحاج فليكن ذلك في بنود اخرى غير بند الاداري للشركه وذلك لانه سيؤثر بشكل ملموس على الخدمات المقدمة للحجاج .

واكد ان الشركات تلقت وعودا من وزارة الاوقاف برفع نسبة الإداريين هذا العام من2‎%‎ إلى 3‎%‎ بالمئة ولم تلتزم بهذا الوعد.

واشار إلى ان الحكومة رفعت نسبة الضريبة هذا العام وقللة نسبة الشركات عن كل حاج من 100دينار وضريبة 5 دنانير إلى 90 دينار وضريبة 20 دينارا على كل حاج ما تسبب بخسائر كبيرة للشركات التي تعمل على توفير كل احتياجات الحاج من طعام وشراب ولباس وخدمات .

واكد حسونة ان الشركات هذا العام لن تقبل بالخسارة ولن تشارك مع وزارة الاوقاف في هذه الموسم، مؤكدا ان نجاح موسم الحج يجب ان يكون متكاملا بين وزارة الاوقاف وشركات الحج والعمرة .

من جانبه، شدد نقيب شركات الحج والعمرة خالد مطير ان قرار الحكومة 15/2025المتعلق بنظام شؤون الحج هو السبب الرئيس بالمشكلة وان الشركات لن تقدم الخدمات للحجاج ولن تشارك في هذا الموسم إلا بعد إلغاء هذا القرار.

واضاف ان قرار الشركات سيكون في متعلق بحجاج بيت الله الحرام من الضفة الغربية وغزة .

ووقال ان الشركات تطالب برفع نسبة الإداريين إلى 3‎%‎ اي ما يعادل ثلاثة إداريين لكل مئة حاج، مؤكدا ان الادارييين من شركات الحج والعمرة ووزارة الاوقاف يرافقون الحجاج على نفقة حجاج بيت الله الحرام وان على وزارة الاوقاف ان تقلل من اعداد إداريها إذا كانت تريد ترشيد الاستهلاك