بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

ترامب يلوح بإرسال حاملة طائرات ثانية حال فشل المفاوضات مع إيران

3 ساعات ago
ترامب يلوح بإرسال حاملة طائرات ثانية حال فشل المفاوضات مع إيران

وطنا اليوم:لوّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإرسال حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط في حال فشل المفاوضات مع إيران، مؤكداً أن واشنطن قد تضطر إلى اتخاذ “إجراءات صارمة جداً” إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.
وقال ترامب، في مقابلة مع منصة “أكسيوس” الإخبارية، الثلاثاء، إنه يدرس تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة تحسباً لعمل عسكري محتمل، مضيفاً: “إما أن نتوصل إلى اتفاق مع إيران أو سنضطر لاتخاذ إجراء صارم للغاية كما حدث في المرة السابقة”، معرباً عن أمله في عقد الجولة الثانية من المفاوضات الأسبوع المقبل. وأردف: “لدينا أسطول متجه إلى هناك، وقد نرسل أسطولاً آخر أيضاً”.
وفي تصريحات موازية للقناة 12 الإسرائيلية، شدد ترامب على أن الولايات المتحدة ستضطر إلى اتخاذ “إجراءات صارمة جداً” إذا لم يُبرم اتفاق مع طهران، قائلاً: “إما أن نتوصل إلى اتفاق، أو سيتعين علينا القيام بشيء صارم جداً”.
وأوضح الرئيس الأمريكي أن أي اتفاق محتمل يجب أن يشمل البرنامج النووي الإيراني “بكافة جوانبه”، إضافة إلى برنامج الصواريخ الباليستية، مشيراً إلى أن المحادثات الحالية “مختلفة” عن السابقة التي استهدفت خلالها واشنطن منشآت نووية إيرانية.
ومن المقرر أن يلتقي ترامب، الأربعاء في البيت الأبيض، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي قال قبل توجهه إلى واشنطن إنه سينقل “وجهات نظر إسرائيل ومبادئها” بشأن مسار المفاوضات الأمريكية-الإيرانية.
وكانت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” أعلنت في 26 يناير/كانون الثاني نشر مجموعة حاملة الطائرات “يو إس إس أبراهام لينكولن” الهجومية في الشرق الأوسط دعماً للأمن والاستقرار الإقليميين. كما وصف ترامب الجولة الأولى من المفاوضات غير المباشرة مع إيران في مسقط بأنها “جيدة جداً”، مشيراً إلى رغبة طهران في إبرام اتفاق جديد وخطط لعقد اجتماع آخر الأسبوع المقبل.
في المقابل، تتهم إسرائيل والولايات المتحدة إيران بالسعي إلى امتلاك سلاح نووي، بينما تؤكد طهران أن برنامجها مخصص للأغراض السلمية، متمسكة برفع العقوبات الاقتصادية مقابل تقييد أنشطتها النووية، ومتوعدة بالرد على أي هجوم عسكري حتى لو كان محدوداً.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
13:27

مجلس الوزراء يوافق على تشكيل لجنة وطنية لحماية الأطفال واليافعين من مخاطر الإنترنت

12:51

الفوسفات الأردنية توقع اتفاقية لبناء مصنع لإنتاج حامض الكبريتيك في الشيدية بكلفة 193 مليون دولار

12:47

الأمن العام يتلف كميات كبيرة من المواد المخدرة في( 148) قضية

12:39

إلغاء التأشيرات بين موسكو وعمان ينعش السياحة الروسية

12:26

المستقلة للانتخاب تكشف عن إجراءات ملء الشاغر للمقعد النيابي لحزب العمال

12:21

سلاح طبي في ساحات الحرب.. رذاذ يوقف النزيف خلال ثانية

12:15

القبول الموحد : بدء التقديم لكليات المجتمع الرسمية حتى السبت

12:11

مصادر : الطوباسي قد يخلف الجراح في مجلس النواب

11:58

الأونروا: الإجراءات الإسرائيلية في الضفة تقوّض مستقبل الفلسطينيين وتضرب القانون الدولي

11:50

الأردن يعزي كندا بضحايا حادث إطلاق النار

11:47

النائب مشوقة يسأل الرئيس حسان هل فاتورة الكهرباء أصبحت قرض مدى الحياة على المواطن

11:39

الاتصالات : سنوفر أدوات تنظيمية وفنية لضمان بيئة رقمية آمنة للأطفال

وفيات
وفيات الأربعاء 11 – 2 – 2026وفيات الثلاثاء 10 – 2 – 2026عشيرة الكعابنه تفقد أحد رجالاتها المرحوم ناصر الجربان الكعابنه (ابو احمد)وفيات الإثنين 9 – 2 – 2026نعي بوفاة الحاج محمد ياسين ابو بسام