بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. حوادث وجرائم

الغذاء والدواء تغلق مشغلًا غير مرخص لتعبئة وتغليف العصائر الرمضانية

58 دقيقة ago
الغذاء والدواء تغلق مشغلًا غير مرخص لتعبئة وتغليف العصائر الرمضانية

وطنا اليوم:أغلقت كوادر الرقابة والتفتيش المختصة في المؤسسة العامة للغذاء والدواء مشغلًا غير مرخص لتعبئة وتغليف العصائر الرمضانية، في إربد لواء بني كنانة (ملكا).

وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي، أن المشغل غير مستوفٍ للاشتراطات والمعايير الصحية المعتمدة، مضيفة أن كوادرها تحفظت على كمية من العصائر قدرت بنحو 450 لترًا تمهيدًا لإتلافه، كما باشرت بإحالة القائمين على المشغل إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.

ودعت المؤسسة المواطنين الى التواصل معها في حال وجود أي شكوى أو ملاحظة وعلى مدار الساعة من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني info@JFDA.Jo وعبر تطبيق الواتس اب على الرقم 0795632000.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:40

حكومي الكرك يتسلم (100) سرير طبي بتبرع من الفوسفات

20:30

فنزويلا تشحن أول شحنة من النفط الخام إلى إسرائيل

20:24

الصين وراء قطع الإنترنت في إيران.. كيف فعلتها

19:50

الحسيــن إربـــد يحســــم المواجهة مع الاستقلال الإيراني بفوز تاريخي

19:47

الأردن يشارك في أعمال الدورة (22) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب بالكويت غدا

19:45

حزب العمال يدعو لحضور لقاء حواري مهني حول واقع ومستقبل الضمان

19:43

وفدٌ أكاديميّ من جامعة ساوثهامبتون البريطانيّة يزور مستشفى الجامعة الأردنيّة ويبحثُ آفاقَ التعاون الطبيّ والبحثيّ

19:39

نحو مراجعة وطنية لمنظومة التحديث السياسي

19:29

إيقاف 57 منشأة غذائية عن العمل وإغلاق 11 وإنذار 1400 خلال 10 أيام

19:13

النائب الطراونة: الكرك تفتقر إلى بنية تحتية ومشاريع رأسمالية

19:09

العبداللات: نحو 900 ألف مراجع لعيادات البشير في 2025

19:05

الصناعة والتجارة : الصادرات الأردنية تجاوزت 13 مليار دولار العام الماضي

وفيات
وفيات الثلاثاء 10 – 2 – 2026عشيرة الكعابنه تفقد أحد رجالاتها المرحوم ناصر الجربان الكعابنه (ابو احمد)وفيات الإثنين 9 – 2 – 2026نعي بوفاة الحاج محمد ياسين ابو بسامكامل الشّعلان والد الأديبة أ. د. سناء الشّعلان في ذمّة الله تعالى