الغذاء والدواء تغلق مشغلًا غير مرخص لتعبئة وتغليف العصائر الرمضانية

وطنا اليوم:أغلقت كوادر الرقابة والتفتيش المختصة في المؤسسة العامة للغذاء والدواء مشغلًا غير مرخص لتعبئة وتغليف العصائر الرمضانية، في إربد لواء بني كنانة (ملكا).

وأوضحت المؤسسة في بيان صحفي، أن المشغل غير مستوفٍ للاشتراطات والمعايير الصحية المعتمدة، مضيفة أن كوادرها تحفظت على كمية من العصائر قدرت بنحو 450 لترًا تمهيدًا لإتلافه، كما باشرت بإحالة القائمين على المشغل إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.

ودعت المؤسسة المواطنين الى التواصل معها في حال وجود أي شكوى أو ملاحظة وعلى مدار الساعة من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني info@JFDA.Jo وعبر تطبيق الواتس اب على الرقم 0795632000.