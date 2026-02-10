عمّان الأهلية تختتم الحملة الشتوية أمل ودفء في محافظة البلقاء

وطنا اليوم:اختتمت جامعة عمّان الأهلية، ممثلةً باللجنة العليا للنشاطات وخدمة المجتمع، وبالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة واتحاد الجمعيات الخيرية، الحملة الشتوية “أمل ودفء” في محافظة البلقاء.

وهدفت الحملة إلى تعزيز الدور المجتمعي للجامعة وترسيخ قيم المسؤولية الاجتماعية، حيث نُفذت على مراحل وبالتنسيق مع عدد من الجمعيات والمؤسسات الخيرية المعتمدة، وفق أسس تنظيمية دقيقة لضمان إيصال المساعدات إلى مستحقيها بكفاءة وشفافية.

وشملت الحملة توزيع مساعدات عينية شتوية على الأسر العفيفة والأطفال الأيتام في المحافظة، بهدف التخفيف من الأعباء المعيشية خلال فصل الشتاء وتحسين الظروف الإنسانية للمستفيدين.

وشارك في تنفيذ الحملة عدد من طلبة الجامعة وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، في إطار تعزيز العمل التطوعي وترسيخ قيم التكافل الاجتماعي والانتماء لدى الطلبة.

وتؤكد جامعة عمّان الأهلية من خلال هذه المبادرة التزامها المستمر بالدور الريادي في خدمة المجتمع المحلي، واستمرار تنفيذ المبادرات والبرامج المجتمعية الهادفة التي تسهم في دعم التنمية الوطنية الشاملة.