طعن 3 طلبة خلال مشاجرة أمام مدرسة في عين الباشا

3 ساعات ago
طعن 3 طلبة خلال مشاجرة أمام مدرسة في عين الباشا

وطنا اليوم:تعرّض 3 طلبة في المرحلة الثانوية للطعن بأدوات حادة، خلال مشاجرة جماعية اندلعت أمام إحدى المدارس الثانوية في منطقة عين الباشا.
وبحسب شهود عيان، وقعت مشاجرة جماعية بين الطلبة أمام المدرسة، ظهر الثلاثاء ، وامتدت إلى المناطق القريبة، وتعرّض خلالها 3 طلبة للطعن، قبل وصول الأجهزة الأمنية التي ألقت القبض على عدد من المشاركين في المشاجرة.
وجرى نقل المصابين الثلاثة إلى مستشفى الأمير الحسين لتلقي العلاج، ووصفت الإصابات بأنها بين المتوسطة والطفيفة.


