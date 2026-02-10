مصادر: إثيوبيا تبني معسكرا سريا لتدريب مقاتلين لقوات الدعم السريع

وطنا اليوم:كشفت وكالة “رويترز” عن صور للأقمار الصناعية تثبت تورط إثيوبيا في استضافة معسكر سري لتدريب آلاف المقاتلين التابعين لقوات الدعم السريع.

وفي مذكرة داخلية، أطلعت عليها “رويترز”، وفرت الإمارات الإمداد العسكري للدعم السريع بإثيوبيا، ويضم المعسكر، الذي مولته الإمارات بإثيوبيا، مركز تحكم بالمسيرات.

ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من مشاركة الإمارات في المشروع أو الغرض من المعسكر. وقالت وزارة الخارجية الإماراتية، ردا على طلب التعليق، إنها ليست طرفا في الصراع ولا تشارك “بأي شكل من الأشكال” في الأعمال القتالية.

وفق صور الأقمار الصناعية التي نشرتها “رويترز”، يمثل المعسكر أول دليل مباشر على انخراط إثيوبيا في الحرب الأهلية السودانية ما يمثل تطورا خطيرا، حيث يوفر المعسكر لقوات الدعم السريع إمدادات كبيرة من الجنود الجدد مع تصاعد القتال في جنوب البلاد