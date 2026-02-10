بنك القاهرة عمان
التربية تعلن عن فتح باب التقديم لوظائف المعلمين للعام الدراسي 2026/2027 – رابط

وطنا اليوم:أعلنت وزارة التربية والتعليم عن حاجتها لتعبئة وظائف معلمين للعام الدراسي 2026/2027، داعية الراغبين للتقديم عبر الرابط الإلكتروني الخاص بالوظائف: https://academy.moe.gov.jo/jobs

وسيبدأ التقديم صباح يوم الأحد الموافق 15 شباط 2026، ويستمر حتى نهاية يوم الاثنين الموافق 23 شباط 2026.
وأوضحت الوزارة أن المتقدمين يمكنهم الاطلاع على الشواغر المتاحة، والشروط العامة للتقدم، والملاحظات الواجب التقيد بها، من خلال الرابط ذاته.
كما سيتم إعلان نتائج الفرز وحالة الطلب (مطابق أو غير مطابق) عبر الرابط الإلكتروني:https://applyjobs.spac.gov.jo/objections


